Entérese si fue el afortunado ganador del sorteo 3280 en la Lotería del Meta: 7 de enero de 2026

Este miércoles, 7 de enero, se llevó a cabo el primer sorteo de la Lotería del Meta en 2026. Fue el 3280 y dejó como ganador al número 5057 con la serie 001. El resultado fue transmitido por medio de los canales oficiales de la entidad.

“En la Lotería del Meta, nos enfocamos en gestionar de manera eficaz el monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar, buscando generar felicidad entre nuestros apostadores y satisfacer las necesidades de nuestros clientes, distribuidores y partes interesadas. con el fin de obtener y proveer recursos económicos para transferir a la salud de todos los colombianos”, escriben en la web oficial de la entidad.

Sorteo 3280 de la Lotería del Meta - transmisión oficial

A continuación, repase la transmisión oficial del sorteo 3280 en la Lotería del Meta. Se llevó a cabo a partir de las 10:30 p.m., que es su horario habitual, este 7 de enero.

Número ganador : 5057

: 5057 Serie: 001

“Promovemos la transparencia, eficacia y mejora continua en nuestros procesos, cumpliendo con la normatividad legal vigente. Buscamos fortalecer la confianza de clientes, colaboradores y comunidad a través de una gesti6n responsable y ética“, añade la Lotería del Meta.

Últimos tres números ganadores de la Lotería del Meta

Número 4074 de la serie 120 : 31 de diciembre de 2025

de la serie : 31 de diciembre de 2025 Número 8099 de la serie 019 : 24 de diciembre de 2025.

de la serie : 24 de diciembre de 2025. Número 2447 de la serie 137: 17 de diciembre de 2025.

Plan de premios en la Lotería del Meta

Premio mayor: $ 1.800.000.000

1 seco: $ 300.000.000

1 seco: $ 200.000.000

3 secos: $ 100.000.000

7 secos: $ 50.000.000

10 secos: $ 20.000.000

20 secos: $ 10.000.000

Recuerde que el próximo sorteo de la Lotería del Meta se llevará a cabo el 14 de enero de este 2026. Consulte los resultados en la web oficial del sitio, y en SEMANA también le informaremos al respecto.