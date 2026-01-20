¿Es ganador? Estos son los resultados de la Lotería Chontico del martes 20 de enero de 2026

La Lotería Chontico volvió a captar la atención de miles de seguidores de los juegos de azar con su sorteo 8316, realizado el martes 20 de enero de 2026. La tradicional expectativa que acompaña cada edición se renovó una vez más gracias a su modalidad de dos sorteos diarios (Chontico Día y Chontico Noche) que mantiene enganchados a los apostadores en todo el país.

En medio de esa expectativa, el número ganador de la jornada empezó a correr rápidamente por redes sociales y plataformas especializadas: se trató del 8477, la combinación que definió a los afortunados del día.

Los resultados de Chontico Día y Noche Foto: Getty Images

Junto a este dato, también se reveló el resultado de “La Quinta”, que en esta oportunidad correspondió a la balota número 7, una información clave para quienes revisan minuciosamente sus jugadas.

Resultados de la Lotería Chontico Día hoy, 20 de enero de 2026

Premio mayor: 8477 - 7

Tres últimas cifras: 477

Dos últimas cifras: 77

Número completo: 8477

Última cifra: 7

Resultados de la Lotería Chontico Noche hoy, 20 de enero de 2026

Premio mayor: pendiente

Tres últimas cifras: pendiente

Dos últimas cifras: pendiente

Número completo: pendiente

Última cifra: pendiente

El próximo sorteo de ambas versiones de la Lotería Chontico se jugará el día miércoles 21 de enero de 2026, en los horarios habituales.

Resultados de los últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde

Chontico Día

19 de enero de 2026: 5929 - 1

18 de enero de 2026: 5336 - 0

17 de enero de 2026: 1848 - 7

Chontico Noche