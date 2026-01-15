Lotería

¿Es uno de los afortunados? Resultados de la lotería Chontico Día y Noche de este jueves 15 de enero de 2026

Con este número puede verificar si es uno de los felices ganadores.

Redacción Loterías
15 de enero de 2026, 6:45 p. m.
Los resultados de Chontico Día y Noche
Los resultados de Chontico Día y Noche Foto: Getty Images

El sorteo 8311 de la Lotería Chontico volvió a encender el interés de miles de apostadores en el país. Celebrado el jueves 15 de enero de 2026, el juego dejó como ganador el número 7215, combinación que no tardó en difundirse por redes y portales especializados en azar.

Junto al premio mayor también se divulgó el resultado de “La Quinta”, cuyo número fue el 5. Esta balota, que muchos jugadores verifican con especial atención, suele ser decisiva para confirmar si hubo o no acierto.

El renovado auge del Chontico tiene relación con su sistema simple y directo: cada participante puede seleccionar libremente los números y el valor que desea apostar, una fórmula que mantiene viva la expectativa en cada sorteo.

Los resultados de Chontico Día y Chontico Noche
Los resultados de Chontico Día y Chontico Noche Foto: Getty Images

Resultados de la Lotería Chontico Día hoy, 15 de enero de 2026

Premio mayor: 7215 - 5

  • Tres últimas cifras: 215
  • Dos últimas cifras: 15
  • Número completo: 7215
  • Última cifra:  5
YouTube video FdOdp9EMwZM thumbnail

Resultados de la Lotería Chontico Noche hoy, 15 de enero de 2026

Premio mayor: pendiente

  • Tres últimas cifras: pendiente
  • Dos últimas cifras: pendiente
  • Número completo: pendiente
  • Última cifra:  pendiente
YouTube video Asjy_zi1SN4 thumbnail

El próximo sorteo de ambas versiones de la Lotería Chontico se jugará el día viernes 16 de enero de 2026, en los horarios habituales.

Noticias Destacadas