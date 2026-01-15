¿Es uno de los afortunados? Resultados de la lotería Chontico Día y Noche de este jueves 15 de enero de 2026

El sorteo 8311 de la Lotería Chontico volvió a encender el interés de miles de apostadores en el país. Celebrado el jueves 15 de enero de 2026, el juego dejó como ganador el número 7215, combinación que no tardó en difundirse por redes y portales especializados en azar.
Junto al premio mayor también se divulgó el resultado de “La Quinta”, cuyo número fue el 5. Esta balota, que muchos jugadores verifican con especial atención, suele ser decisiva para confirmar si hubo o no acierto.
El renovado auge del Chontico tiene relación con su sistema simple y directo: cada participante puede seleccionar libremente los números y el valor que desea apostar, una fórmula que mantiene viva la expectativa en cada sorteo.
Resultados de la Lotería Chontico Día hoy, 15 de enero de 2026
Premio mayor: 7215 - 5
- Tres últimas cifras: 215
- Dos últimas cifras: 15
- Número completo: 7215
- Última cifra: 5
Resultados de la Lotería Chontico Noche hoy, 15 de enero de 2026
Premio mayor: pendiente
- Tres últimas cifras: pendiente
- Dos últimas cifras: pendiente
- Número completo: pendiente
- Última cifra: pendiente
El próximo sorteo de ambas versiones de la Lotería Chontico se jugará el día viernes 16 de enero de 2026, en los horarios habituales.
Resultados de los últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde
Chontico Día
- 14 de enero de 2026: 6771 - 6
- 13 de enero de 2026: 3431 - 1
- 12 de enero de 2026: 8895 - 3
Chontico Noche
- 14 de enero de 2026: 0987 - 8
- 13 de enero de 2026: 1335 - 9
- 12 de enero de 2026: 4645 - 0