¿Es uno de los afortunados? Resultados de la lotería Chontico Día y Noche de este jueves 15 de enero de 2026

El sorteo 8311 de la Lotería Chontico volvió a encender el interés de miles de apostadores en el país. Celebrado el jueves 15 de enero de 2026, el juego dejó como ganador el número 7215, combinación que no tardó en difundirse por redes y portales especializados en azar.

Junto al premio mayor también se divulgó el resultado de “La Quinta”, cuyo número fue el 5. Esta balota, que muchos jugadores verifican con especial atención, suele ser decisiva para confirmar si hubo o no acierto.

El renovado auge del Chontico tiene relación con su sistema simple y directo: cada participante puede seleccionar libremente los números y el valor que desea apostar, una fórmula que mantiene viva la expectativa en cada sorteo.

Los resultados de Chontico Día y Chontico Noche Foto: Getty Images

Resultados de la Lotería Chontico Día hoy, 15 de enero de 2026

Premio mayor: 7215 - 5

Tres últimas cifras: 215

Dos últimas cifras: 15

Número completo: 7215

Última cifra: 5

Resultados de la Lotería Chontico Noche hoy, 15 de enero de 2026

Premio mayor: pendiente

Tres últimas cifras: pendiente

Dos últimas cifras: pendiente

Número completo: pendiente

Última cifra: pendiente

El próximo sorteo de ambas versiones de la Lotería Chontico se jugará el día viernes 16 de enero de 2026, en los horarios habituales.

Resultados de los últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde

Chontico Día

14 de enero de 2026: 6771 - 6

13 de enero de 2026: 3431 - 1

12 de enero de 2026: 8895 - 3

Chontico Noche