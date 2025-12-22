¿Es uno de los ganadores? Resultados de la Lotería Chontico del lunes 22 de diciembre de 2025 en el sorteo 8287

La Lotería Chontico volvió a generar entusiasmo entre sus seguidores tras el sorteo 8287, realizado el lunes 22 de diciembre de 2025, en el que el número 5977 resultó ganador, despertando expectativas de un cambio significativo para quienes seguían de cerca los resultados.

En esta edición, se dio a conocer también el valor de ‘La Quinta’, la balota adicional, que correspondió al número 6, aumentando las posibilidades de premio.

Este juego de azar se ha consolidado como uno de los más populares de Colombia gracias a su dinámica sencilla y diversa.

Con dos sorteos diarios (Chontico Día y Chontico Noche) los apostadores pueden participar en distintos momentos, y la opción de elegir múltiples combinaciones y distintos montos de apuesta ha atraído a miles de personas que sueñan con el gran premio.

Lea los esultados último sorteo Chontico Día y Noche. Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

Resultados de la Lotería Chontico Día hoy, 22 de diciembre de 2025

Premio mayor: 5977 - 6

Tres últimas cifras: 977

Dos últimas cifras: 77

Número completo: 5977

Última cifra: 6

Resultados de la Lotería Chontico Noche hoy, 19 de diciembre de 2025

Premio mayor: pendiente

Tres últimas cifras: pendiente

Dos últimas cifras: pendiente

Número completo: pendiente

Última cifra: pendiente

El próximo sorteo de ambas versiones de la Lotería Chontico se jugarán el día martes 23 de diciembre de 2025, en los horarios habituales.

Resultados de los últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde

Chontico Día

21 de diciembre de 2025: 3285 - 4

20 de diciembre de 2025: 7458 - 9

19 de diciembre de 2025: 4446 - 9

Chontico Noche