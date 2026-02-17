LOTERIAS

¿Es usted un nuevo millonario en Colombia?: resultados de la Lotería del Huila

Este es el resultado de este importante sorteo.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Semana
17 de febrero de 2026, 11:02 p. m.
El sorteo semanal volvió a concentrar la atención de los jugadores este 17 de febrero.
El sorteo semanal volvió a concentrar la atención de los jugadores este 17 de febrero. Foto: Getty Images / Lotería del Huila

Este martes 17 de febrero se jugó el más reciente sorteo de la Lotería del Huila, en donde se sortea un premio mayor de 2.000 millones de pesos colombianos, un seco de 100 millones de pesos, un seco de 60 millones de pesos, 10 secos de 20 millones de pesos y 15 secos de 10 millones de pesos.

El gran ganador de esta noche fue el número 1607 serie 133, el cual se convirtió en el nuevo millonario de Colombia.

Hay que recordar que la Lotería del Huila también da premios a aproximaciones, por lo que si sacó el número ganador revise el respaldo de su billete de lotería, para ver si pudo ganar algún premio.

YouTube video NjxKEp7bopY thumbnail

La Lotería del Huila se juega todos los martes, esta misma se ha convertido en una de las favoritas de los aficionados a los juegos de azar debido a su gran variedad de premios secos y la alta suma que representa ser el ganador de la misma.

Loterías

Resultado de la Lotería Cruz Roja: estos son los números ganadores del martes, 17 de febrero de 2026

Loterías

Super Astro Luna: conozca los números ganadores del martes 17 de febrero de 2026

Loterías

Miloto: números ganadores del sorteo del 17 de febrero de 2026

Loterías

Resultados de la Lotería Nacional de México: listado ganador del sorteo 4002 del martes 17 de febrero

Loterías

Lotería Super Astro Sol el martes 17 de febrero: los números millonarios ya se revelaron

Loterías

Sorteo del 17 de febrero: resultados ganadores de El Sinuano Día y Noche

Loterías

Resultado lotería Chontico Día y Noche de este martes 17 de febrero de 2026: estos fueron los números afortunados

Loterías

Lotería del Huila: vea los resultados de este martes, 10 de febrero de 2026, sorteo 4742

Loterías

No espere más para comprobar su suerte: revise si ganó la Lotería del Huila este martes 3 de febrero

Loterías

Lotería del Huila: vea los resultados de este martes, 27 de enero de 2026, sorteo 4740

Este fue el séptimo sorteo del año, los anteriores tuvieron los siguientes resultados:

  • 6 de enero de 2026: 2172 / 095
  • 13 de enero de 2026: 3586 / 145
  • 20 de enero 2026: 5108 / 127
  • 27 de enero de 2026: 7042 / 017
  • 3 de febrero de 2026: 3700 / 082
  • 10 de febrero de 2026: 0519 / 111

Más de Loterías

Sorteo 3141.

Resultado de la Lotería Cruz Roja: estos son los números ganadores del martes, 17 de febrero de 2026

Super Astro Luna jugó hoy, 15 de febrero de 2026

Super Astro Luna: conozca los números ganadores del martes 17 de febrero de 2026

Sorteo 19 de septiembre de 2025.

Miloto: números ganadores del sorteo del 17 de febrero de 2026

El sorteo 4002 ya tiene cifras ganadoras oficiales.

Resultados de la Lotería Nacional de México: listado ganador del sorteo 4002 del martes 17 de febrero

Súper Astro Sol, juego de azar que se realiza en Colombia y tuvo nuevos ganadores este 14 de octubre

Lotería Super Astro Sol el martes 17 de febrero: los números millonarios ya se revelaron

Sinuano Día y Noche

Sorteo del 17 de febrero: resultados ganadores de El Sinuano Día y Noche

Los resultados de Chontico Día y Noche

Resultado lotería Chontico Día y Noche de este martes 17 de febrero de 2026: estos fueron los números afortunados

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 30 de diciembre.

El Dorado, El Paisita y La Caribeña: así terminaron los sorteos del 17 de febrero de 2026

Resultados La Antioqueñita

¿Tocó la buena racha? Consulte aquí los sorteos de La Antioqueñita Día y Tarde de este martes 17 de febrero

Noticias Destacadas