¿Es usted un nuevo millonario en Colombia?: resultados de la Lotería del Huila

Este martes 17 de febrero se jugó el más reciente sorteo de la Lotería del Huila, en donde se sortea un premio mayor de 2.000 millones de pesos colombianos, un seco de 100 millones de pesos, un seco de 60 millones de pesos, 10 secos de 20 millones de pesos y 15 secos de 10 millones de pesos.

El gran ganador de esta noche fue el número 1607 serie 133, el cual se convirtió en el nuevo millonario de Colombia.

Hay que recordar que la Lotería del Huila también da premios a aproximaciones, por lo que si sacó el número ganador revise el respaldo de su billete de lotería, para ver si pudo ganar algún premio.

La Lotería del Huila se juega todos los martes, esta misma se ha convertido en una de las favoritas de los aficionados a los juegos de azar debido a su gran variedad de premios secos y la alta suma que representa ser el ganador de la misma.

Este fue el séptimo sorteo del año, los anteriores tuvieron los siguientes resultados: