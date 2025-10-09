Este miércoles 8 de octubre la Lotería de Manizales reveló su número ganador del premio mayor

Este miércoles 8 de octubre, la Lotería de Manizales celebró su sorteo número 4924, en el que se otorgó un premio mayor de 2.600 millones de pesos. Como es habitual, el evento se realizó a las 11:00 p.m., momento en el que se conoció el número afortunado de la jornada.

Número ganador del premio mayor

El billete que se llevó el premio mayor correspondió a:

• Número: 0766

• Serie: 093

Este número se convirtió en el gran protagonista del sorteo de la Lotería de Manizales, y gracias a él, un afortunado apostador tiene la oportunidad de llevarse la millonaria recompensa que la lotería entrega cada semana.

Resultados anteriores de la Lotería de Manizales

La Lotería de Manizales solo juega los días miércoles, y en las últimas semanas ha dejado los siguientes números ganadores:

• 1 de octubre de 2025: número 1199 de la serie 058.

• 24 de septiembre de 2025: número 8179 de la serie 144.

• 17 de septiembre de 2025: número 8778 de la serie 324.

¿Cómo puede reclamar su premio?

El ganador del sorteo de este 8 de octubre podrá reclamar su dinero presentando el billete original y su cédula de ciudadanía en cualquier agencia autorizada de la Lotería de Manizales en el país.

En caso de que el monto supere los 100 millones de pesos, el trámite debe hacerse directamente en la sede principal de la entidad, ubicada en el Administrativo Municipal CAM – Calle 19 No. 21-44, Manizales. Allí, se adelanta el proceso oficial para la entrega del premio mayor.

La Lotería de Manizales continúa consolidándose como una de las más tradicionales de Colombia, entregando millonarios premios cada semana a quienes ponen su confianza en la suerte.

Además del premio mayor de 2.600 millones de pesos, el sorteo del miércoles 8 de octubre de la Lotería de Manizales entregó numerosos premios secos que beneficiaron a muchos apostadores en todo el país. Entre ellos se destacaron dos premios de 300 millones de pesos, tres de 200 millones, cinco de 100 millones y dieciocho de 80 millones.