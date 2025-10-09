Suscribirse

Loterías

Este miércoles 8 de octubre la Lotería de Manizales reveló su número ganador del premio mayor

Conozca si fue el afortunado con el número ganador en la lotería.

GoogleLéenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Redacción Loterías
9 de octubre de 2025, 11:29 a. m.
Este fue el ganador en la segunda semana de octubre.
Este fue el ganador en la segunda semana de octubre. | Foto: Getty images/Jesús Chacín/Montaje:Semana

Este miércoles 8 de octubre, la Lotería de Manizales celebró su sorteo número 4924, en el que se otorgó un premio mayor de 2.600 millones de pesos. Como es habitual, el evento se realizó a las 11:00 p.m., momento en el que se conoció el número afortunado de la jornada.

Número ganador del premio mayor

El billete que se llevó el premio mayor correspondió a:

Número: 0766

Serie: 093

Este número se convirtió en el gran protagonista del sorteo de la Lotería de Manizales, y gracias a él, un afortunado apostador tiene la oportunidad de llevarse la millonaria recompensa que la lotería entrega cada semana.

Resultado LOTERIA DE MANIZALES Miercoles 8 de Octubre de 2025

Resultados anteriores de la Lotería de Manizales

La Lotería de Manizales solo juega los días miércoles, y en las últimas semanas ha dejado los siguientes números ganadores:

1 de octubre de 2025: número 1199 de la serie 058.

24 de septiembre de 2025: número 8179 de la serie 144.

17 de septiembre de 2025: número 8778 de la serie 324.

¿Cómo puede reclamar su premio?

El ganador del sorteo de este 8 de octubre podrá reclamar su dinero presentando el billete original y su cédula de ciudadanía en cualquier agencia autorizada de la Lotería de Manizales en el país.

En caso de que el monto supere los 100 millones de pesos, el trámite debe hacerse directamente en la sede principal de la entidad, ubicada en el Administrativo Municipal CAM – Calle 19 No. 21-44, Manizales. Allí, se adelanta el proceso oficial para la entrega del premio mayor.

Contexto: Lotería de Manizales: resultados sorteo 4924 del 1 de octubre de 2025

La Lotería de Manizales continúa consolidándose como una de las más tradicionales de Colombia, entregando millonarios premios cada semana a quienes ponen su confianza en la suerte.

Además del premio mayor de 2.600 millones de pesos, el sorteo del miércoles 8 de octubre de la Lotería de Manizales entregó numerosos premios secos que beneficiaron a muchos apostadores en todo el país. Entre ellos se destacaron dos premios de 300 millones de pesos, tres de 200 millones, cinco de 100 millones y dieciocho de 80 millones.

Los detalles específicos de cada premio y la verificación de los billetes ganadores están disponibles en los canales oficiales de la Lotería de Manizales.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Defensoría del Pueblo rechaza supuestas presiones de gestores de seguridad de la Alcaldía de Medellín a manifestantes pro- Palestina

2. Las claves del acuerdo entre Israel y Hamás, ¿qué falta para sellar el fin de la guerra?

3. Este es el vínculo que une a Eva Rey con Alejandro Gaviria; la periodista destapó historia en plena entrevista

4. Grabaron la reacción de Leo Messi tras la muerte de Miguel Ángel Russo: se enteró en directo

5. Petro le pide a Qatar mediar con grupos narcotraficantes en Colombia y critica la “política de misiles” contra jóvenes pobres de EE. UU.

LEER MENOS

Noticias relacionadas

LoteríaManizales

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.