Estos fueron los números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña este martes 23 de diciembre

Las loterías siguen ocupando un lugar relevante en la vida cotidiana de muchos colombianos.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
23 de diciembre de 2025, 4:26 p. m.
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 23 de diciembre.
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 23 de diciembre.

El Dorado, El Paisita y La Caribeña se han consolidado como tres de los sorteos regionales con mayor presencia y participación en el país, gracias a su constancia y al vínculo que mantienen con distintas comunidades.

La primera se distingue por su alta frecuencia de juego y por un formato ágil que ofrece resultados en poco tiempo. Este tipo de dinámica responde a una tendencia creciente entre los jugadores que prefieren apuestas con reglas sencillas y la posibilidad de acceder a premios inmediatos.

Por su parte, El Paisita cuenta con un fuerte arraigo en Antioquia y en zonas cercanas. Su nombre y su identidad están estrechamente ligados a la cultura regional.

En la región Caribe, La Caribeña ha ganado protagonismo como una de las loterías más jugadas. Su crecimiento se explica, en parte, por la identificación cultural que genera y por la regularidad de sus sorteos. En la actualidad, es considerada una de las apuestas más representativas de esta zona.

¿Tocó la buena racha? Consulte aquí los sorteos de La Antioqueñita Día y Tarde: resultados de este martes 23 de diciembre

Resultado del Baloto y Revancha: combinaciones ganadoras del lunes 22 de diciembre de 2025

Consulte si esta fue su noche de suerte: números ganadores de Super Astro Luna del lunes 22 de diciembre

Lotería del Tolima: estos son los números ganadores del sorteo del lunes 22 de diciembre

Lotería de Cundinamarca hoy, lunes: resultados del último sorteo del 22 de diciembre

Conozca los resultados del Miloto de este lunes, 22 de diciembre: pudo ser uno de los ganadores

¿Inició su semana con suerte?: Super Astro Sol jugó el lunes 22 de diciembre y estos son los números ganadores

La suerte habló este lunes: números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña

Números ganadores de El Paisita, El Dorado y La Caribeña del domingo, 21 de diciembre de 2025

El Dorado, El Paisita y La Caribeña: descubra los ganadores de las loterías del sábado 20 de diciembre

Dorado Mañana

  • Premio mayor: 6163.
  • La Quinta: 1.
YouTube video 4QR4eXvEsz0 thumbnail

Dorado Tarde

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

El Paisita Día

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

El Paisita Noche

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

La Caribeña Día

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

