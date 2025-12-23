Estos fueron los números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña este martes 23 de diciembre

El Dorado, El Paisita y La Caribeña se han consolidado como tres de los sorteos regionales con mayor presencia y participación en el país, gracias a su constancia y al vínculo que mantienen con distintas comunidades.

La primera se distingue por su alta frecuencia de juego y por un formato ágil que ofrece resultados en poco tiempo. Este tipo de dinámica responde a una tendencia creciente entre los jugadores que prefieren apuestas con reglas sencillas y la posibilidad de acceder a premios inmediatos.

Por su parte, El Paisita cuenta con un fuerte arraigo en Antioquia y en zonas cercanas. Su nombre y su identidad están estrechamente ligados a la cultura regional.

En la región Caribe, La Caribeña ha ganado protagonismo como una de las loterías más jugadas. Su crecimiento se explica, en parte, por la identificación cultural que genera y por la regularidad de sus sorteos. En la actualidad, es considerada una de las apuestas más representativas de esta zona.

Dorado Mañana

Premio mayor : 6163.

La Quinta: 1.

Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente.

La Quinta: pendiente.

El Paisita Día

Premio mayor: pendiente.

La Quinta: pendiente.

El Paisita Noche

Premio mayor: pendiente.

La Quinta: pendiente.

La Caribeña Día

Premio mayor: pendiente.

La Quinta: pendiente.

La Caribeña Noche