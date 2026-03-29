Estos fueron los números ganadores de Super Astro Luna del sábado 28 de marzo de 2026

El viernes 27 de marzo de 2026 se realizó un nuevo sorteo del Super Astro Luna, juego de azar colombiano regulado por Coljuegos. Sus premios pueden alcanzar hasta 42 mil veces lo apostado.

Los jugadores pueden ganar acertando cuatro cifras y un signo zodiacal, o solo los números, según el valor apostado, que va de 500 a 10 mil pesos. Este es uno de los juegos de azar más populares del país.

Resultados Super Astro Luna, sábado 28 de marzo de 2026

Para esta jornada, el número ganador es: 7417

Los últimos tres dígitos: 417 Los últimos dos dígitos: 17 Y el signo zodiacal ganador es: Virgo

Para participar, el apostador debe comprar un tiquete con el valor de su preferencia. Luego, elige cuatro números entre el 0 y el 9, que acompañará con la selección de su signo zodiacal de la suerte, para conquistar el botín mayor de la apuesta.

El Super Astro Luna también premia a quienes acierten los últimos tres dígitos y el signo, multiplicando su apuesta por mil, o las últimas dos cifras con el signo, multiplicando por 100.