Loterías

Estos fueron los números ganadores del 25 de febrero en El Dorado, El Paisita y La Caribeña

Revisar los resultados a tiempo es fundamental para reclamar cualquier premio dentro de los plazos establecidos.

Redacción Loterías
25 de febrero de 2026, 11:13 a. m.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 25 de febrero.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 25 de febrero. Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Las loterías siguen siendo una de las opciones preferidas por miles de colombianos que, a diario, prueban su suerte con la esperanza de acertar el número ganador. Entre las más populares están El Dorado, El Paisita y La Caribeña, tres sorteos de amplia trayectoria y con gran participación en distintas regiones del país.

Estos juegos se destacan por ofrecer premios atractivos y diversas modalidades de apuesta, lo que amplía las posibilidades para los participantes. Algunos eligen sus números con base en fechas especiales o cifras significativas, mientras que otros prefieren combinaciones al azar o se apoyan en estadísticas y resultados anteriores.

El Dorado Mañana

  • Premio mayor: 
  • La Quinta:
El Dorado Tarde

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Tarde

  • Premio mayor: pendiente
  • Animal: pendiente

La Caribeña Tarde

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

Más allá de la emoción que despiertan los sorteos, los expertos insisten en la importancia de jugar con responsabilidad. Recomiendan fijar un presupuesto y asumir la apuesta como una forma de entretenimiento, no como una fuente de ingresos. Aunque el premio mayor siempre genera expectativa, el resultado depende exclusivamente del azar.

Con cada sorteo se renueva la ilusión de miles de jugadores que esperan escuchar su número ganador. Por eso, revisar los resultados oportunamente es clave para reclamar cualquier premio dentro de los plazos establecidos por cada organización.

