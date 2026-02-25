Estos fueron los números ganadores del 25 de febrero en El Dorado, El Paisita y La Caribeña

Las loterías siguen siendo una de las opciones preferidas por miles de colombianos que, a diario, prueban su suerte con la esperanza de acertar el número ganador. Entre las más populares están El Dorado, El Paisita y La Caribeña, tres sorteos de amplia trayectoria y con gran participación en distintas regiones del país.

Estos juegos se destacan por ofrecer premios atractivos y diversas modalidades de apuesta, lo que amplía las posibilidades para los participantes. Algunos eligen sus números con base en fechas especiales o cifras significativas, mientras que otros prefieren combinaciones al azar o se apoyan en estadísticas y resultados anteriores.

El Dorado Mañana

Premio mayor:

La Quinta:

El Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Tarde

Premio mayor: pendiente

Animal: pendiente

La Caribeña Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

Más allá de la emoción que despiertan los sorteos, los expertos insisten en la importancia de jugar con responsabilidad. Recomiendan fijar un presupuesto y asumir la apuesta como una forma de entretenimiento, no como una fuente de ingresos. Aunque el premio mayor siempre genera expectativa, el resultado depende exclusivamente del azar.

Con cada sorteo se renueva la ilusión de miles de jugadores que esperan escuchar su número ganador. Por eso, revisar los resultados oportunamente es clave para reclamar cualquier premio dentro de los plazos establecidos por cada organización.