Estos fueron los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este viernes, 27 de marzo

Este viernes, los sorteos de chance volvieron a captar la atención de miles de jugadores en Colombia, que siguieron de cerca los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña, tres de los juegos más populares en el país.

A lo largo del día, estos sorteos entregaron nuevas combinaciones que despertaron la ilusión de quienes esperan acertar los números ganadores. Como es habitual, las cifras se dieron a conocer en sus respectivos horarios, tanto en las jornadas diurnas como nocturnas, permitiendo múltiples oportunidades de participación.

Los números ganadores de este viernes fueron:

El Dorado Mañana

Premio mayor: 1065.

La Quinta: 9.

El Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

Cada uno de estos resultados corresponde a los sorteos oficiales del día, en los que los jugadores buscan coincidir con las cifras exactas para obtener premios. En algunos casos, la inclusión de una quinta cifra permite aumentar el valor de las ganancias, lo que incrementa aún más la expectativa entre los apostadores.

Es importante que quienes juegan lo hagan de manera responsable y verifiquen siempre los resultados a través de canales oficiales.