¿Fue el ganador este 3 de enero?: Estos son los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña

Hoy, miles de jugadores en todo el país siguieron con expectación los sorteos de las loterías El Dorado, El Paisita y La Caribeña.
A continuación, los números ganadores publicados para el 3 de enero de 2026, junto a información práctica para verificar resultados y reclamar premios.
Números ganadores — 3 de enero de 2026
El Dorado — Tarde
Premio mayor: 5586
La Quinta: 6
El Paisita — Noche
Premio mayor: 7544
Animal: Caballo
La Caribeña — Noche
Premio mayor: Pendiente
La Quinta: Pendiente
El Dorado — Noche
Premio mayor: Pendiente
La Quinta: Pendiente
Estos resultados fueron difundidos por plataformas especializadas en sorteos y por los canales oficiales de cada lotería.
¿Cómo verificar y reclamar el premio?
- Verifique en fuentes oficiales: Confirme siempre los números en los canales autorizados de las loterías o en la página de Coljuegos, entidad que regula los juegos de suerte y azar en Colombia.
- Conserve el tiquete físico: El comprobante original es indispensable para reclamar cualquier premio.
- Plazos y requisitos: Se debe atender a los plazos establecidos por cada operador para reclamar premios y presentar el documento de identidad completo.
- Premios mayores: Para premios importantes suele ser necesario acudir a las oficinas del operador o seguir procedimientos específicos (retención de impuestos, comprobantes, formularios).
Los sorteos se efectúan bajo la supervisión de Coljuegos y bajo normas de transparencia que permiten a los apostadores auditar los resultados y presentar reclamaciones en caso de discrepancias. Si detecta alguna irregularidad, reporta inmediatamente a las autoridades competentes.