Loterías

¿Fue el ganador este 3 de enero?: Estos son los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña

Estas loterías suelen ser muy jugadas en Colombia.

Redacción Loterías
4 de enero de 2026, 2:39 a. m.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 3 de enero.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 3 de enero. Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Hoy, miles de jugadores en todo el país siguieron con expectación los sorteos de las loterías El Dorado, El Paisita y La Caribeña.

A continuación, los números ganadores publicados para el 3 de enero de 2026, junto a información práctica para verificar resultados y reclamar premios.

Números ganadores — 3 de enero de 2026

El Dorado — Tarde

Premio mayor: 5586

La Quinta: 6

El Paisita — Noche

Premio mayor: 7544

Animal: Caballo

La Caribeña — Noche

Premio mayor: Pendiente

La Quinta: Pendiente

El Dorado — Noche

Premio mayor: Pendiente

La Quinta: Pendiente

Estos resultados fueron difundidos por plataformas especializadas en sorteos y por los canales oficiales de cada lotería.

¿Cómo verificar y reclamar el premio?

  • Verifique en fuentes oficiales: Confirme siempre los números en los canales autorizados de las loterías o en la página de Coljuegos, entidad que regula los juegos de suerte y azar en Colombia.
  • Conserve el tiquete físico: El comprobante original es indispensable para reclamar cualquier premio.
  • Plazos y requisitos: Se debe atender a los plazos establecidos por cada operador para reclamar premios y presentar el documento de identidad completo.
  • Premios mayores: Para premios importantes suele ser necesario acudir a las oficinas del operador o seguir procedimientos específicos (retención de impuestos, comprobantes, formularios).

Los sorteos se efectúan bajo la supervisión de Coljuegos y bajo normas de transparencia que permiten a los apostadores auditar los resultados y presentar reclamaciones en caso de discrepancias. Si detecta alguna irregularidad, reporta inmediatamente a las autoridades competentes.

