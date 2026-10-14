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¿Fue ganador? Lotería Chontico Día y Noche: resultados del sorteo del miércoles 14 de octubre de 2026

Estas son las combinaciones numéricas ganadoras en el sorteo de hoy.

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Redacción Loterías
14 de octubre de 2026 a las 3:50 p. m.
Lotería Chontico Día y Noche.
Lotería Chontico Día y Noche. Foto: Getty Images y logo oficial Chontico Día y Noche.

Este miércoles, 14 de octubre de 2026, miles de colombianos siguieron de cerca un nuevo sorteo de la tradicional lotería Chontico Día, soñando con pegarle al premio mayor y darles un giro a sus finanzas.

Resultados Chontico Día y Noche este viernes 9 de octubre.
Resultados Chontico Día y Noche este viernes 9 de octubre. Foto: Getty + Chontico

El sorteo 8583 dejó como número ganador el 6604, resultado que rápidamente empezó a compartirse entre quienes hicieron sus apuestas durante el día.

Por otro lado, también hubo expectativa por La Quinta, la balota adicional del juego, que en esta edición terminó con el número 3.

Resultado de Chontico Día - 14 de octubre

Premio mayor: 8568 - 4.

  • Tres últimos: 568.
  • Dos últimos: 68.
  • Cifra completa: 8568.
  • La Quinta: 4.
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Resultado de Chontico Noche - 14 de octubre

Premio mayor: pendiente

  • Tres últimos: pendiente.
  • Dos últimos: pendiente.
  • Cifra completa: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

El siguiente sorteo de la lotería Chontico en ambas ediciones se llevará a cabo el jueves, 15 de octubre, en los horarios habituales.

Si se perdió los resultados de los sorteos más recientes, a continuación podrá encontrar un resumen para verificar si fue uno de los afortunados ganadores.

Chontico Día

  • 13 de octubre de 2026: 6604. La Quinta: 3.
  • 12 de octubre de 2026: 8448. La Quinta: 0.
  • 11 de octubre de 2026: 2154. La Quinta: 8.

Chontico Noche

  • 13 de octubre de 2026: 2848. La Quinta: 8.
  • 12 de octubre de 2026: 6403. La Quinta: 0.
  • 11 de octubre de 2026: 7503. La Quinta: 6.