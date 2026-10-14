¿La suerte está de su lado? Consulte los resultados de El Paisita, El Dorado y La Caribeña de hoy, 14 de octubre

Este miércoles 14 de octubre, los juegos de azar vuelven a captar la atención de quienes esperan conocer si sus números elegidos coinciden con los resultados de los sorteos. El Paisita, El Dorado y La Caribeña hacen parte de las loterías que los jugadores consultan habitualmente para verificar sus apuestas.

Para quienes participaron en alguna de estas modalidades, revisar los números ganadores es el primer paso para saber si obtuvieron algún premio. Por eso, es importante identificar el resultado correspondiente a cada sorteo y comprobarlo con cuidado, teniendo en cuenta que algunas de estas loterías cuentan con jornadas en distintos horarios.

Resultados de El Paisita, El Dorado y La Caribeña

El Dorado Mañana

Premio mayor: 5021.

La Quinta: 8.

El Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

Los resultados se pueden verificar a través de los canales oficiales de cada lotería. Esta consulta permite confirmar los números anunciados y evitar confusiones entre sorteos de diferentes horarios o fechas.

Si participó este miércoles 14 de octubre, revise cuidadosamente su comprobante y asegúrese de que coincida con la jornada correspondiente. Recuerde que los resultados de cada sorteo son independientes y que participar en juegos de azar implica la posibilidad de no obtener premios.