Los juegos de azar hacen parte de las opciones a las que recurren muchos colombianos con la ilusión de ganar dinero y cumplir algunas de sus metas.

Aunque ganar no es fácil, muchas personas prueban suerte cada día con la ilusión de llevarse un premio que les ayude a cumplir algún sueño o darse un gusto.

Después de hacer sus apuestas, llega uno de los momentos más esperados: revisar los resultados y comprobar si los números elegidos fueron los ganadores.

Como hay sorteos a distintas horas del día, los jugadores pueden estar pendientes de los resultados de sus chances favoritos y ver si esta vez la suerte estuvo de su lado.

El Paisita Día - 11 de octubre

Premio mayor: 7863.

La Quinta: 6.

El Paisita Noche - 11 de octubre

Premio mayor: pendiente.

Animal: pendiente.

La Caribeña Día - 11 de octubre

Premio mayor : 5649.

La Quinta: 0.

Dorado Tarde - 11 de octubre