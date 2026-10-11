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Resultados de El Paisita, El Dorado y La Caribeña: números ganadores del 11de octubre de 2026

Consulte los resultados de los principales chances y verifique si sus números fueron premiados.

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Redacción Loterías
11 de octubre de 2026 a las 2:48 p. m.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del11 de octubre
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del11 de octubre Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Los juegos de azar hacen parte de las opciones a las que recurren muchos colombianos con la ilusión de ganar dinero y cumplir algunas de sus metas.

Aunque ganar no es fácil, muchas personas prueban suerte cada día con la ilusión de llevarse un premio que les ayude a cumplir algún sueño o darse un gusto.

Después de hacer sus apuestas, llega uno de los momentos más esperados: revisar los resultados y comprobar si los números elegidos fueron los ganadores.

Como hay sorteos a distintas horas del día, los jugadores pueden estar pendientes de los resultados de sus chances favoritos y ver si esta vez la suerte estuvo de su lado.

El Paisita Día - 11 de octubre

  • Premio mayor: 7863.
  • La Quinta: 6.
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El Paisita Noche - 11 de octubre

  • Premio mayor: pendiente.
  • Animal: pendiente.

La Caribeña Día - 11 de octubre

  • Premio mayor: 5649.
  • La Quinta: 0.
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Dorado Tarde - 11 de octubre

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente