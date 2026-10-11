Los juegos de azar hacen parte de las opciones a las que recurren muchos colombianos con la ilusión de ganar dinero y cumplir algunas de sus metas.
Aunque ganar no es fácil, muchas personas prueban suerte cada día con la ilusión de llevarse un premio que les ayude a cumplir algún sueño o darse un gusto.
Después de hacer sus apuestas, llega uno de los momentos más esperados: revisar los resultados y comprobar si los números elegidos fueron los ganadores.
Como hay sorteos a distintas horas del día, los jugadores pueden estar pendientes de los resultados de sus chances favoritos y ver si esta vez la suerte estuvo de su lado.
El Paisita Día - 11 de octubre
- Premio mayor: 7863.
- La Quinta: 6.
El Paisita Noche - 11 de octubre
- Premio mayor: pendiente.
- Animal: pendiente.
La Caribeña Día - 11 de octubre
- Premio mayor: 5649.
- La Quinta: 0.
Dorado Tarde - 11 de octubre
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente