Ganadores del Super Astro Luna: resultados del más reciente sorteo de este martes 16 de diciembre

Estos fueron los números y los signos ganadores del último sorteo.

Laura Camila Másmela Bernal
Redacción Loterías
17 de diciembre de 2025, 3:56 a. m.
Super Astro Luna, resultados de hoy
Super Astro Luna, resultados de hoy Foto: Getty Images // PagaTodo

En la noche del martes 16 de diciembre, se llevó a cabo el sorteo 7971 por un nuevo premio de la lotería Super Astro Luna, el cual es 42.000 veces lo apostado.

En la transmisión oficial que se presenta a través de la señal del Canal 1, se dio a conocer que el premio mayor lo recibirá el número 8532, con el signo Escorpio.

YouTube video 7lZECuRBkRs thumbnail

Estas son las cifras y signos ganadores de los tres sorteos más recientes de la lotería Super Astro Luna:

  • Sorteo del 15 de diciembre de 2025: número 7806, con el signo Piscis.
  • Sorteo del 14 de diciembre de 2025: número 8178, con el signo Acuario.
  • Sorteo del 13 de diciembre de 2025: número 2001, con el signo Cáncer.

El próximo sorteo del Super Astro Luna se jugará este miércoles, 17 de diciembre de 2025, a las 10:50 p. m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del Canal 1 y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.

Super Astro Luna: este fue el número ganador del sorteo del 15 de diciembre de 2025

La lotería cuenta con un plan especial de premios que varía según los aciertos obtenidos por el jugador:

  • 4 cifras + signo: paga 42.000 veces lo apostado.
  • 3 cifras + signo: paga 1.000 veces lo apostado.
  • 2 cifras + signo: paga 100 veces lo apostado.

¿Cómo se juega el Super Astro Luna?

El Super Astro Luna paga hasta 42.000 veces lo apostado, solo para aquella persona que acierte las cuatro cifras y el signo zodiacal.

El sistema de juego es muy sencillo:

  • Selección del número: El jugador debe elegir un número de cuatro cifras, en un rango que va desde el 0000 hasta el 9999.
  • Selección del signo A este número se le debe asociar uno de los doce signos del zodiaco (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis).

La apuesta mínima para el Super Astro Luna es de 500 pesos y la máxima es de 10.000 pesos por apuesta individual.

