Loterías

Ganadores del Super Astro Luna: resultados del más reciente sorteo de este sábado 24 de enero

Este juego revela los resultados cada noche de lunes a sábado.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Semana
25 de enero de 2026, 10:55 p. m.
Super Astro Luna, resultados de hoy.
Super Astro Luna, resultados de hoy. Foto: Getty Images // PagaTodo

En la noche del sábado 24 de enero se llevó a cabo el sorteo 8010 por un nuevo premio de la lotería Super Astro Luna, el cual es 42.000 veces lo apostado.

En la transmisión oficial se dio a conocer que el premio mayor lo recibirá el número 2502, con el signo Piscis.

Estas son las cifras y signos ganadores de los sorteos más recientes de la lotería Super Astro Luna:

  • Sorteo del 22 de enero de 2026: número 7484 con el signo Piscis.
  • Sorteo del 21 de enero de 2026: número 9075 con el signo Piscis.
  • Sorteo del 20 de enero de 2026: número 5496 con el signo Aries.

Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del Canal 1 y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.

Loterías

Baloto: números ganadores del sorteo del sábado 24 de enero de 2026

Loterías

Resultados y números ganadores de las loterías El Dorado, El Paisita y La Caribeña para este domingo 25 de enero

Loterías

El Sinuano Día y Noche del domingo 25 de enero: estos son los números ganadores

Loterías

Antioqueñita: consulte aquí los resultados de este domingo 25 de enero de 2026

Loterías

Lotería del Cauca: estos fueron los números ganadores del sábado 24 de enero de 2026

Loterías

Número ganador de la Lotería de Boyacá para el sorteo del 24 de enero; hay un nuevo millonario en Colombia

Loterías

El Paisita, El Dorado y La Caribeña: estos fueron los números ganadores del sábado 24 de enero de 2026

Loterías

Ganadores del Super Astro Luna: resultados del más reciente sorteo de este viernes, 23 de enero

Loterías

Ganadores del Super Astro Luna: resultados del más reciente sorteo de este jueves, 22 de enero

Loterías

Super Astro Luna: número y signo ganador del sorteo 8006, de este martes, 20 de enero de 2026

Premios y modalidades de apuesta

El Super Astro Luna ofrece distintos niveles de premios según el número de aciertos:

  • 4 cifras + signo zodiacal: gana 42.000 veces el monto apostado.
  • 3 cifras + signo zodiacal: gana 1.000 veces la apuesta.
  • 2 cifras + signo zodiacal: gana 100 veces la apuesta.
Super Astro Luna es una de las loterías más reconocidas en Colombia.
Super Astro Luna es una de las loterías más reconocidas en Colombia. Foto: Captura Canal 1

Cómo jugar al Super Astro Luna

Participar en el Super Astro Luna es fácil y rápido:

  • Escoger un número: El jugador debe seleccionar un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999.
  • Asociar un signo zodiacal: Cada número se vincula a uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

El valor de la apuesta mínima es de 500 pesos, mientras que la máxima puede ser de 10.000 pesos por jugada individual. Con la combinación correcta de número y signo, los jugadores pueden obtener el premio máximo de 42.000 veces lo apostado.

Más de Loterías

Un sorteo realizado este lunes volvió a poner en juego premios millonarios y renovó la expectativa entre los apostadores.

Baloto: números ganadores del sorteo del sábado 24 de enero de 2026

Super Astro Luna, resultados de hoy

Ganadores del Super Astro Luna: resultados del más reciente sorteo de este sábado 24 de enero

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 18 de diciembre

Resultados y números ganadores de las loterías El Dorado, El Paisita y La Caribeña para este domingo 25 de enero

Sinuano Día y Noche

El Sinuano Día y Noche del domingo 25 de enero: estos son los números ganadores

Lotería La Antioqueñita

Antioqueñita: consulte aquí los resultados de este domingo 25 de enero de 2026

Lotería del Cauca.

Lotería del Cauca: estos fueron los números ganadores del sábado 24 de enero de 2026

El sorteo 4602 concentró la atención de los apostadores con un atractivo plan de premios.

Número ganador de la Lotería de Boyacá para el sorteo del 24 de enero; hay un nuevo millonario en Colombia

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 26 de octubre.

El Paisita, El Dorado y La Caribeña: estos fueron los números ganadores del sábado 24 de enero de 2026

Hubo nuevo sorteo de Super Astro Sol este 20 de diciembre de 2025. Estos fueron los números y signo ganadores

Super Astro Sol: este es el número ganador del sorteo del sábado 24 de enero de 2026

Los resultados del Sinuano de este sábado definieron a los ganadores en sus jornadas de Día y Noche.

Sinuano Día y Noche del sábado 24 de enero: estos son los números ganadores

Noticias Destacadas