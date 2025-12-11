Suscribirse

¿Ganó el premio mayor? Revelan resultados de la lotería Super Astro Luna del jueves, 11 de diciembre

Estas son las cifras y el signo que resultaron ganadores en el último sorteo.

Redacción Loterías
12 de diciembre de 2025, 4:00 a. m.
Super Astro Luna último sorteo | Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

En la noche del jueves, 11 de diciembre, se llevó a cabo el sorteo 7966 por un nuevo premio de la lotería Super Astro Luna, el cual es 42.000 veces lo apostado.

En la transmisión oficial que se presenta a través de la señal del Canal 1, se dio a conocer que el premio mayor lo recibirá el número XXXX, con el signo XXX.

Resultado SUPER ASTRO LUNA Jueves 11 de Diciembre de 2025

Estas son las cifras y signos ganadores de los tres sorteos más recientes de la lotería Super Astro Luna:

  • Sorteo del 8 de diciembre de 2025: número 2344, con el signo Cáncer.
  • Sorteo del 9 de diciembre de 2025: número 8254, con el signo Aries.
  • Sorteo del 8 de diciembre de 2025: número 7244, con el signo Libra.

El próximo sorteo del Super Astro Luna se jugará este jueves, 11 de diciembre de 2025, a las 10:50 p. m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del Canal 1 y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.

La lotería cuenta con un plan especial de premios que varía según los aciertos obtenidos por el jugador:

  • 4 cifras + signo: paga 42.000 veces lo apostado.
  • 3 cifras + signo: paga 1.000 veces lo apostado.
  • 2 cifras + signo: paga 100 veces lo apostado.

¿Cómo se juega el Super Astro Luna?

El Super Astro Luna paga hasta 42.000 veces lo apostado, solo para aquella persona que acierte las cuatro cifras y el signo zodiacal.

El sistema de juego es muy sencillo:

  • Selección del número: El jugador debe elegir un número de cuatro cifras, en un rango que va desde el 0000 hasta el 9999.
  • Selección del signo A este número se le debe asociar uno de los doce signos del zodiaco (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis).

La apuesta mínima para el Super Astro Luna es de 500 pesos y la máxima es de 10.000 pesos por apuesta individual.

