Resultado Astro Luna: la noche del miércoles 10 de diciembre pudo ser su momento de suerte

En las noches de lunes a sábado, los colombianos conocen el resultado de esta lotería.

11 de diciembre de 2025, 3:54 a. m.
Super Astro Luna, resultados de hoy
Super Astro Luna, resultados de hoy | Foto: Getty Images // PagaTodo

El miércoles 10 de diciembre jugó la lotería Super Astro Luna a las 10:50 de la noche, como es usual. En este común juego de azar, miles de personas ponen a prueba su suerte para poder llevarse millones de pesos, en caso de acertar a la cifra jugada en las balotas, junto con el signo zodiacal.

Contexto: Lotería Super Astro Sol: estos son los resultados del miércoles 10 de diciembre
  • Para esta jornada, los números ganadores son: 2344
  • Las últimas tres cifras: 344
  • Las últimas dos cifras: 44
  • Y el signo zodiacal ganador es: Cáncer
Para poder participar, los jugadores deben adquirir una boleta en los puntos de venta oficiales, en las cuales hacen la apuesta deseada, desde 500 hasta 10.000 pesos, para posteriormente elegir cuatro números entre el 0 y el 9, que acompañarán con la selección de un signo zodiacal, de acuerdo con las reglas de la lotería que radican en la página oficial.

Cabe resaltar que, para ganar, la persona debe adivinar la cifra completa en orden de izquierda a derecha. Si desea aumentar las posibilidades de ganar, puede elegir todos los signos zodiacales. En caso de que resulte un jugador victorioso, este se llevará el total apostado multiplicado por 42.000.

Sin embargo, esta lotería permite otros ganadores: si se adivinan los últimos tres dígitos de la cifra jugada y el signo zodiacal, el total apostado se multiplica por mil, y ese será el premio. Para quien adivine los últimos dos dígitos, más el signo, el total apostado se multiplica por 100.

