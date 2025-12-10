Suscribirse

Lotería Super Astro Sol: estos son los resultados del miércoles 10 de diciembre

Los colombianos pueden apostar en este juego de lunes a sábado.

Redacción Loterías
10 de diciembre de 2025, 9:05 p. m.
Estos fueron los resultados de la lotería. | Foto: Getty Images/Redes sociales:Astro Sol/Montaje:SEMANA

Hoy, miércoles 10 de diciembre del 2025, a las 4 de la tarde, jugó la lotería Super Astro Sol. Miles de colombianos ponen a prueba su suerte para ganar millones de pesos, en caso de acertar a la cifra completa y en el orden que se juega en las balotas, junto con el signo zodiacal de la suerte.

Lotería del Huila: vea los resultados de este martes, 9 de diciembre de 2025, sorteo 4733
  • El número ganador es: 9143
  • Los últimos tres dígitos: 143
  • Los últimos dos dígitos: 43
  • Y el signo zodiacal ganador es: Aries
Esta es una de las loterías más populares de Colombia, en la que el ganador puede llevarse millones de pesos. Para participar, el jugador debe comprar un tiquete con el que apuesta entre 500 y 10.000 pesos. Luego, elige cuatro números entre el 0 y el 9, que acompañará con la selección de su signo zodiacal de la suerte.

Al final del sorteo, el total apostado se multiplica por 42.000 y ese será el premio mayor para quien adivine la cifra completa y el signo.

Sin embargo, este juego de azar permite otros ganadores: quien acierte los últimos tres dígitos de la cifra y el signo, se llevará el total apostado multiplicado por mil. Quien acierte a las últimas dos cifras, más el signo, ganará lo apostado multiplicado por 100.

