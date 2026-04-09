¿Ganó? Estos son los números de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del jueves, 9 de abril

Miles de apostadores en Colombia estuvieron atentos a los sorteos de este 8 de abril, en una jornada marcada por la expectativa de quienes buscan la suerte en los juegos de azar. Como es habitual, las loterías El Dorado, El Paisita y La Caribeña concentraron la atención de los jugadores, que aguardaban conocer si sus números resultarían favorecidos.

Con cada sorteo, crece la ilusión de acertar y cambiar la rutina con un premio inesperado. Aunque la probabilidad es baja, la emoción se mantiene intacta y convierte cada resultado en un momento clave para quienes participan regularmente.

A continuación, se presentan los números ganadores de las principales loterías jugadas este 9 de abril:

El Dorado Mañana

Premio mayor: 8162.

La Quinta: 6.

El Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

Se recomienda a los jugadores verificar sus boletos con cuidado y consultar únicamente fuentes oficiales para confirmar los resultados. En caso de resultar ganador, es importante seguir los procedimientos establecidos para reclamar el premio dentro de los plazos indicados.