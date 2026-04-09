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¿Ganó? Estos son los números de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del jueves, 9 de abril

En caso de resultar ganador, es importante seguir los procedimientos establecidos para reclamar el premio.

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Redacción Loterías
9 de abril de 2026, 11:45 a. m.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 9 de abril.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 9 de abril. Foto: ontaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Miles de apostadores en Colombia estuvieron atentos a los sorteos de este 8 de abril, en una jornada marcada por la expectativa de quienes buscan la suerte en los juegos de azar. Como es habitual, las loterías El Dorado, El Paisita y La Caribeña concentraron la atención de los jugadores, que aguardaban conocer si sus números resultarían favorecidos.

Con cada sorteo, crece la ilusión de acertar y cambiar la rutina con un premio inesperado. Aunque la probabilidad es baja, la emoción se mantiene intacta y convierte cada resultado en un momento clave para quienes participan regularmente.

A continuación, se presentan los números ganadores de las principales loterías jugadas este 9 de abril:

El Dorado Mañana

  • Premio mayor: 8162.
  • La Quinta: 6.
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El Dorado Tarde

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

Se recomienda a los jugadores verificar sus boletos con cuidado y consultar únicamente fuentes oficiales para confirmar los resultados. En caso de resultar ganador, es importante seguir los procedimientos establecidos para reclamar el premio dentro de los plazos indicados.