¿Ganó hoy? Resultados completos de La Antioqueñita Día y Tarde del 14 de septiembre

Este domingo, 14 de septiembre, se llevó a cabo una nueva edición de La Antioqueñita, un sorteo que despierta gran interés entre los jugadores de la región. La rifa, que cuenta con versiones en el día y en la tarde, volvió a captar la atención de quienes buscan la suerte en sus números favoritos.

La expectativa se mantuvo alta durante la jornada, ya que miles de apostadores confiaron en su intuición y en las combinaciones que eligieron. Este juego, que se ha convertido en tradición en Antioquia, continúa consolidándose como una de las opciones preferidas en el mundo de las apuestas locales.

El sistema de juego consiste en seleccionar cuatro cifras entre el 0 y el 9. Sin embargo, con la inclusión de una quinta balota en las ediciones más recientes, los apostadores cuentan con mayores alternativas para hacerse al premio mayor. Esta modificación ha aumentado tanto la emoción como las oportunidades de acierto.

En el sorteo de la mañana de este domingo, correspondiente a la edición 6013 de La Antioqueñita Día, el número favoreció a una persona. La noticia generó entusiasmo entre quienes siguen de cerca los resultados, especialmente para quienes acertaron con sus apuestas.

Resultados del sorteo 6013 de la lotería La Antioqueñita Día

Número ganador: 9193

Quinta balota: 2

Por su parte, la versión de la tarde está programada para las 4:00 p. m., y como de costumbre, pudo ser vista en vivo a través del canal oficial de YouTube La Red Gana. Esta transmisión en directo se ha convertido en una de las herramientas más prácticas para que los jugadores verifiquen al instante los números ganadores.

Resultados del sorteo 6014 de la lotería La Antioqueñita Día

Número ganador: pendiente

Quinta balota: pendiente

El calendario de sorteos no se detiene, pues para la semana que viene con La Antioqueñita será el lunes, 15 de septiembre, a las 10:00 del mediodía. En esta nueva edición se jugará la versión del Día, y al igual que los anteriores, contará con la posibilidad de seguirse en directo por internet, manteniendo viva la emoción de los apostadores.

Números ganadores de los tres últimos sorteos

La Antioqueñita Día

Sorteo del 13 de septiembre de 2025: 1711

Sorteo del 12 de septiembre de 2025: 8578

Sorteo del 11 de septiembre de 2025: 7807

La Antioqueñita Tarde