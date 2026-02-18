Loterías

¿Ganó hoy? Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este miércoles, 18 de febrero

Coljuegos es la entidad responsable de regular y supervisar los juegos de azar en Colombia.

Redacción Loterías
18 de febrero de 2026, 11:38 a. m.
La Caribeña, El Paisita y El Dorado de este 18 de febrero.
La Caribeña, El Paisita y El Dorado de este 18 de febrero. Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

En Colombia, el negocio de los juegos de suerte y azar es amplio y está bajo la supervisión de Coljuegos, la entidad encargada de regular y vigilar la operación de estas actividades en el país. Dentro de este universo de números y sorteos, algunas loterías han logrado consolidarse gracias a su frecuencia de juego y a su fuerte presencia regional.

Lotería El Dorado

El Dorado realiza sorteos programados y comercializa sus billetes a través de puntos físicos autorizados. Su presencia se extiende a distintos departamentos, lo que la ha convertido en una opción recurrente dentro del portafolio de apuestas tradicionales.

Sorteo Mañana

  • Premio mayor: 2051.
  • La Quinta: 2.
YouTube video aNJu7FD7Jbs thumbnail

Sorteo Tarde

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

Lotería El Paisita

Con mayor incidencia en Antioquia y el Eje Cafetero, El Paisita cuenta con una base de compradores fieles. Se promociona principalmente mediante canales locales y distribuidores formales, en cumplimiento de la normativa nacional vigente.

Sorteo Tarde

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

Sorteo Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

Lotería La Caribeña

En la región Caribe, La Caribeña ocupa un lugar destacado en el mercado regional. Su operación combina la venta presencial con la difusión de resultados a través de medios locales y plataformas digitales.

Sorteo Tarde

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

Sorteo Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

Noticias Destacadas