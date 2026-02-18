¿Ganó hoy? Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este miércoles, 18 de febrero

En Colombia, el negocio de los juegos de suerte y azar es amplio y está bajo la supervisión de Coljuegos, la entidad encargada de regular y vigilar la operación de estas actividades en el país. Dentro de este universo de números y sorteos, algunas loterías han logrado consolidarse gracias a su frecuencia de juego y a su fuerte presencia regional.

Lotería El Dorado

El Dorado realiza sorteos programados y comercializa sus billetes a través de puntos físicos autorizados. Su presencia se extiende a distintos departamentos, lo que la ha convertido en una opción recurrente dentro del portafolio de apuestas tradicionales.

Sorteo Mañana

Premio mayor: 2051.

La Quinta: 2.

Sorteo Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

Lotería El Paisita

Con mayor incidencia en Antioquia y el Eje Cafetero, El Paisita cuenta con una base de compradores fieles. Se promociona principalmente mediante canales locales y distribuidores formales, en cumplimiento de la normativa nacional vigente.

Sorteo Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

Sorteo Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

Lotería La Caribeña

En la región Caribe, La Caribeña ocupa un lugar destacado en el mercado regional. Su operación combina la venta presencial con la difusión de resultados a través de medios locales y plataformas digitales.

Sorteo Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

Sorteo Noche