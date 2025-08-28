Suscribirse

Loterías

¿Ganó? Resultados de la Lotería Chontico hoy, jueves 28 de agosto, en el sorteo 8171

Los resultados de estos juegos solo se deben consultar a través de canales oficiales.

Redacción Loterías
28 de agosto de 2025, 6:20 p. m.
Resultado lotería Chontico día y noche del jueves 28 de agosto de 2025
Resultado lotería Chontico día y noche del jueves 28 de agosto de 2025 | Foto: Montaje SEMANA | Getty Images - YouTube: Resultados de Loterías y Chances en Colombia.

Este jueves 28 de agosto de 2025 se llevó a cabo el sorteo número 8171 de la Lotería Chontico, en sus ediciones correspondientes al Día y a la Noche.

Los aficionados a este tradicional juego de azar siguieron con expectativa la transmisión de los resultados, los cuales se dieron a conocer en los canales habituales de difusión.

Las combinaciones ganadoras ya se encuentran disponibles en los medios oficiales de la lotería, incluyendo el canal de YouTube Resultados de Loterías y Chances en Colombia, plataforma autorizada para transmitir cada jornada los sorteos.

Resultado de la lotería Chontico Día

Premio mayor: 7738 - 7

  • Tres últimos: 738
  • Dos últimos: 38
  • Cifra completa: 7738
  • Último número: 7

Este es el video compartido con los resultados del sorteo del 28 de agosto de 2025:

CHONTICO DÍA: Resultado CHONTICO DIA JUEVES 28 de Agosto de 2025.

Resultado de la lotería Chontico Noche

Premio mayor: pendiente

  • Tres últimos: pendiente
  • Dos últimos: pendiente
  • Cifra completa: pendiente
  • Último número: pendiente

Este es el video compartido con los resultados del sorteo del 28 de agosto de 2025:

CHONTICO NOCHE: Resultado CHONTICO NOCHE del JUEVES 28 de Agosto de 2025.

En Colombia, los juegos de azar se desarrollan bajo la supervisión de Coljuegos, la entidad que garantiza que cada sorteo se realice con legalidad, transparencia y total confianza para los participantes.

Las loterías que se llevan a cabo en el país no solo son vistas como una alternativa de entretenimiento, sino como una posibilidad para alcanzar atractivos premios que, en algunos casos, pueden cambiar la vida de los ganadores.

Para participar, basta con adquirir los billetes o chances en puntos de venta oficiales y autorizados, lo que asegura seguridad en la transacción.

Próximo sorteo

En cuanto a la Lotería del Chontico, su próximo sorteo está programado para el viernes 29 de agosto de 2025, manteniendo sus dos ediciones tradicionales: a la 1:00 de la tarde la versión de Día y a las 8:00 de la noche la correspondiente a Noche. Los números ganadores se difundirán en los medios oficiales del juego, disponibles para todos los interesados.

Números ganadores de los últimos tres sorteos de la Lotería del Chontico

Edición Día

  • 27 de agosto de 2025: número 3386  (Quinta-9)
  • 26 de agosto de 2025: número 8169  (Quinta-7)
  • 25 de agosto de 2025: número 2506  (Quinta-7)

Edición Noche

  • 27 de agosto de 2025: número 7870 (Quinta-0)
  • 26 de agosto de 2025: número 6438 (Quinta-9)
  • 25 de agosto de 2025: número 3668 (Quinta-4)

Plan de premios para la Lotería Chontico

En cuanto a la premiación, la Lotería Chontico dispone de un atractivo plan de incentivos. El galardón principal multiplica por 4.500 veces la suma apostada a quienes logren acertar las cuatro cifras del número favorecido.

De igual forma, los jugadores que acierten únicamente las tres últimas cifras reciben una remuneración de 400 pesos por cada peso jugado. También se contemplan pagos para quienes consigan adivinar las dos primeras o las dos últimas cifras del resultado oficial.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Imágenes de una de las peores tragedias naturales en la historia de EE.UU.: 20 años desde que el huracán Katrina destruyó Nueva Orleans

2. ¿Qué ha pasado con los 33 militares secuestrados en Guaviare? Fuerzas Militares publicaron un video

3. Caos en asilo de Miami: un residente de 79 años acusa a su compañero de querer matarlo y la disputa acaba en tragedia

4. Así reaccionó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a la pelea a golpes entre senadores en México

5. Gustavo Petro admitió que le quedan unos meses y remató en plena alocución: “Algunos dirán qué lástima”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Loterías de hoychonticoChontico DíaColjuegosJuegos de azar

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.