Este jueves 28 de agosto de 2025 se llevó a cabo el sorteo número 8171 de la Lotería Chontico, en sus ediciones correspondientes al Día y a la Noche.

Los aficionados a este tradicional juego de azar siguieron con expectativa la transmisión de los resultados, los cuales se dieron a conocer en los canales habituales de difusión.

Las combinaciones ganadoras ya se encuentran disponibles en los medios oficiales de la lotería, incluyendo el canal de YouTube Resultados de Loterías y Chances en Colombia, plataforma autorizada para transmitir cada jornada los sorteos.

Resultado de la lotería Chontico Día

Premio mayor: 7738 - 7

Tres últimos: 738

Dos últimos: 38

Cifra completa: 7738

Último número: 7

Este es el video compartido con los resultados del sorteo del 28 de agosto de 2025:

Resultado de la lotería Chontico Noche

Premio mayor: pendiente

Tres últimos: pendiente

Dos últimos: pendiente

Cifra completa: pendiente

Último número: pendiente

Este es el video compartido con los resultados del sorteo del 28 de agosto de 2025:

En Colombia, los juegos de azar se desarrollan bajo la supervisión de Coljuegos, la entidad que garantiza que cada sorteo se realice con legalidad, transparencia y total confianza para los participantes.

Las loterías que se llevan a cabo en el país no solo son vistas como una alternativa de entretenimiento, sino como una posibilidad para alcanzar atractivos premios que, en algunos casos, pueden cambiar la vida de los ganadores.

Para participar, basta con adquirir los billetes o chances en puntos de venta oficiales y autorizados, lo que asegura seguridad en la transacción.

Próximo sorteo

En cuanto a la Lotería del Chontico, su próximo sorteo está programado para el viernes 29 de agosto de 2025, manteniendo sus dos ediciones tradicionales: a la 1:00 de la tarde la versión de Día y a las 8:00 de la noche la correspondiente a Noche. Los números ganadores se difundirán en los medios oficiales del juego, disponibles para todos los interesados.

Números ganadores de los últimos tres sorteos de la Lotería del Chontico

Edición Día

27 de agosto de 2025: número 3386 (Quinta-9)

26 de agosto de 2025: número 8169 (Quinta-7)

25 de agosto de 2025: número 2506 (Quinta-7)

Edición Noche

27 de agosto de 2025: número 7870 (Quinta-0)

26 de agosto de 2025: número 6438 (Quinta-9)

25 de agosto de 2025: número 3668 (Quinta-4)

Plan de premios para la Lotería Chontico

En cuanto a la premiación, la Lotería Chontico dispone de un atractivo plan de incentivos. El galardón principal multiplica por 4.500 veces la suma apostada a quienes logren acertar las cuatro cifras del número favorecido.