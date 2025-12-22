Loterías

¿Inició su semana con suerte?: Super Astro Sol jugó el lunes 22 de diciembre y estos son los números ganadores

En Colombia, esta lotería juega de lunes a sábado.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
22 de diciembre de 2025, 9:21 p. m.
Estos fueron los resultados.
Estos fueron los resultados. Foto: Getty Images/Redes sociales:Astro Sol/Montaje:SEMANA

Este lunes, 22 de diciembre del 2025, a las 4 de la tarde, se jugó el sorteo 5316 de la lotería Super Astro Sol.

  • El número ganador es: 8894
  • Los últimos tres dígitos: 894
  • Los últimos dos dígitos: 94
  • Y el signo zodiacal ganador es: Escorpio
Si compró la Lotería de Navidad: así puede comprobar si su billete salió premiado

Miles de colombianos ponen a prueba su suerte para ganar millones de pesos, en caso de acertar a la cifra completa y en el orden que se juega en las balotas, junto con el signo zodiacal de la suerte.

Esta es una de las loterías más populares de Colombia, en la que el ganador puede llevarse millones de pesos. Para participar, el jugador debe comprar un tiquete con el que apuesta entre 500 y 10.000 pesos. Luego, elige cuatro números entre el 0 y el 9, que acompañará con la selección de su signo zodiacal de la suerte.

Al final del sorteo, el total apostado se multiplica por 42.000 y ese será el premio mayor para quien adivine la cifra completa y el signo.

Loterías

Loterías de hoy lunes, 22 de diciembre: resultados de El Sinuano Día y Noche

Loterías

¿Es uno de los ganadores? Resultados de la Lotería Chontico del lunes 22 de diciembre de 2025 en el sorteo 8287

Loterías

La suerte habló este lunes: números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña

Loterías

¿Fue su día de suerte? Conozca los resultados de la Antioqueñita Día y Tarde de este lunes, 22 de diciembre

Gente

Números de la suerte de Diomedes Díaz para jugar la lotería en el aniversario de su muerte y ganarse un premio millonario

Loterías

Super Astro Luna: vea los números ganadores de este 21 de diciembre de 2025

Loterías

Sinuano Día y Noche: descubra los números ganadores de este domingo, 21 de diciembre de 2025

Tecnología

Si compró la Lotería de Navidad: así puede comprobar si su billete salió premiado

Loterías

Estos fueron los números de La Antioqueñita Día y Tarde del 21 de diciembre: conozca las combinaciones ganadoras

Loterías

Resultado ganador de la Lotería de Boyacá: premio mayor y secos del sorteo 4603, sábado 20 de diciembre

Sin embargo, este juego de azar permite otros ganadores: quien acierte los últimos tres dígitos de la cifra y el signo, se llevará el total apostado multiplicado por mil. Quien acierte a las últimas dos cifras, más el signo, ganará lo apostado multiplicado por 100.

Mas de Loterías

Estos fueron los resultados del 28 de noviembre.

¿Inició su semana con suerte?: Super Astro Sol jugó el lunes 22 de diciembre y estos son los números ganadores

El Sinuano Día y Noche

Loterías de hoy lunes, 22 de diciembre: resultados de El Sinuano Día y Noche

Chontico Día y Noche

¿Es uno de los ganadores? Resultados de la Lotería Chontico del lunes 22 de diciembre de 2025 en el sorteo 8287

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 12 de diciembre.

La suerte habló este lunes: números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña

Antioqueñita: resultados de la lotería

¿Fue su día de suerte? Conozca los resultados de la Antioqueñita Día y Tarde de este lunes, 22 de diciembre

Diomedes Díaz

Números de la suerte de Diomedes Díaz para jugar la lotería en el aniversario de su muerte y ganarse un premio millonario

Una nueva secuencia numérica junto a un signo zodiacal fue seleccionada en el Super Astro Luna del sábado, correspondiente al premio más alto de la jornada.

Super Astro Luna: vea los números ganadores de este 21 de diciembre de 2025

Sinuano Día y Noche

Sinuano Día y Noche: descubra los números ganadores de este domingo, 21 de diciembre de 2025

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 29 de octubre.

Números ganadores de El Paisita, El Dorado y La Caribeña del domingo, 21 de diciembre de 2025

Chontico Día y Noche

Lotería Chontico Día y Noche: resultados del sorteo 8286 del 21 de diciembre de 2025

Noticias Destacadas