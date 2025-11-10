¿Jugó el Chontico este lunes? Revise si fue uno de los ganadores del sorteo 8245 del 10 de noviembre

Para este lunes 10 de noviembre de 2025 se llevó a cabo el sorteo número 8245 de la Lotería Chontico Día, uno de los juegos de azar más tradicionales y seguidos en Colombia.

Este sorteo, que se realiza en dos ediciones (mañana y noche), ofrece mayores oportunidades de acierto a sus apostadores.

En esta ocasión, el número ganador correspondió al 7767, acompañado de La Quinta, que arrojó el número 2.

Quienes hayan resultado afortunados deben tener en cuenta que el valor de los premios varía según la cantidad de cifras acertadas y el monto apostado en el billete.

Chontico Día y Noche | Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

Lotería Chontico Día | Resultados del sorteo 8245

Premio mayor: 7767 - 2

Tres últimas cifras: 767.

Dos últimas cifras: 67.

Número completo: 7767.

Última cifra: 2.

Lotería Chontico Noche| Resultados del sorteo 8245

Premio mayor: pendiente

Tres últimas cifras: pendiente.

Dos últimas cifras: pendiente.

Número completo: pendiente.

Última cifra: pendiente.

El siguiente sorteo de la Lotería Chontico en ambas ediciones se realizará el día martes, 11 de noviembre, en los horarios habituales.

Resultados últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde

Chontico Día

09 de noviembre de 2025: 9395 - 6

08 de noviembre de 2025: 2305 - 2

07 de noviembre de 2025: 1578 - 2

Chontico Noche