La Antioqueñita Día y Tarde: descubra si fue uno de los ganadores este sábado, 29 de noviembre

Este sábado, 29 de noviembre, se llevó a cabo una nueva jornada del tradicional sorteo de La Antioqueñita, un juego que se ha posicionado como uno de los más llamativos para los apasionados por las apuestas.

El resultado de esta nueva edición de la mañana dejó como ganador la combinación 7344, acompañada por “La Quinta” número 6.

Con sus dos versiones, esta lotería volvió a captar la atención de quienes confían en la suerte y en sus números de siempre, pues miles de jugadores esperan que sus combinaciones resulten ganadoras.

Resultados de La Antioqueñita Día hoy, 29 de noviembre de 2025

Sorteo: 6765

Número ganador: 7344

Quinta balota: 6

La edición de la mañana se juega a las 10 de la mañana todos los días, excepto los domingos y festivos que juega a las 12 del medio día.

Este popular juego de azar, que ya hace parte de la cultura antioqueña, sigue consolidándose como una de las alternativas favoritas dentro del mundo de las apuestas regionales.

La versión de la tarde está programada para las 4:00 p. m. y, como es habitual, se podrá seguir en vivo a través del canal oficial de YouTube, La Red Gana. Esta transmisión en directo se ha convertido en una herramienta práctica para que los jugadores verifiquen al instante los números ganadores.

Resultado de La Antioqueñita Tarde hoy, 29 de noviembre de 2025

Número ganador:

Quinta balota:

De acuerdo con el cronograma de esta lotería, la próxima edición de La Antioqueñita Día y Tarde se realizará el domingo 28 de noviembre a las 12:00 p.m.

Al igual que las anteriores, esta sesión podrá seguirse en vivo por internet, manteniendo la emoción y el interés de los apostadores que buscan convertirse en los próximos ganadores.

Últimos resultados de La Antioqueñita Día y Tarde

Sorteo del 28 de noviembre de 2025: 2784 – Quinta balota: 7

– Quinta balota: Sorteo del 27 de noviembre de 2025: 5023 – Quinta balota: 1

– Quinta balota: Sorteo del 26 de noviembre de 2025: 6773 – Quinta balota: 0

La Antioqueñita Tarde