Loterías

La Antioqueñita Día y Tarde hoy, 30 de noviembre: conozca aquí los números ganadores de los más recientes sorteos

Esta lotería tiene dos ediciones, ampliando las oportunidades de ganar entre sus jugadores.

Redacción Loterías
30 de noviembre de 2025, 5:49 p. m.
La Antioqueñita Día y Tarde
Consulte los más recientes resultados de La Antioqueñita Día y Tarde. | Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

En Colombia, las loterías representan una mezcla de esperanza, ilusión colectiva y alegría ante la posibilidad de obtener un premio millonario que permita a los jugadores transformar sus vidas, ponerse al día con sus deudas o hacer realidad proyectos que han anhelado por años.

Uno de estos juegos de azar que se ha convertido en una tradición profundamente arraigada es la lotería La Antioqueñita, que este domingo, 30 de noviembre de 2025, ya anunció su primera combinación ganadora.

De acuerdo con la transmisión de los resultados en vivo, que se realiza a través del canal de YouTube La Red Gana, el número ganador del más reciente sorteo de La Antioqueñita en su edición Día fue el 0464, acompañado por “La Quinta” número 6.

La Antioqueñita Día: conozca los resultados de este domingo, 30 noviembre de 2025

Sorteo: 6167

  • Número ganador: 0464
  • Quinta balota: 6
La Antioqueñita 1 - 30 de noviembre de 2025 - 12:00 PM [La Red Gana]

La edición de La Antioqueñita Día se juega los días domingos y festivos a las 12 del medio día. La versión de la tarde está programada para las 4:00 p. m. y, como es habitual, los resultados se pueden seguir en vivo a través del mismo canal de YouTube.

La Antioqueñita Tarde: conozca los resultados de este domingo, 30 noviembre de 2025

Sorteo:

  • Número ganador: 
  • Quinta balota: 

El siguiente sorteo de ambas ediciones de La Antioqueñita, se jurará el lunes, 1 de diciembre de 2025, dándole la bienvenida al último mes del año con más oportunidades de ganar a sus apostadores.

Si se perdió los resultados de los tres últimos sorteos de este juego de azar, a continuación podrá consultarlos para confirmar su estuvo cerca de ser uno de los ganadores.

Últimos resultados de La Antioqueñita Día y Tarde

  • Sorteo del 29 de noviembre de 2025: 7344 – Quinta balota: 6
  • Sorteo del 28 de noviembre de 2025: 2784 – Quinta balota: 7
  • Sorteo del 27 de noviembre de 2025: 5023 – Quinta balota: 1

La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 29 de noviembre de 2025: 5442 – Quinta balota: 0
  • Sorteo del 28 de noviembre de 2025: 8841 – Quinta balota: 7
  • Sorteo del 27 de noviembre de 2025: 7256 – Quinta balota: 2

