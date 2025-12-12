Suscribirse

La Antioqueñita Día y Tarde: mire si su número salió ganador en alguno de los sorteos de este viernes, 12 de diciembre

Conozca cuáles fueron las combinaciones ganadoras de alguno de los sorteos de este importante juego de azar.

Redacción Loterías
12 de diciembre de 2025, 3:27 p. m.
Lotería La Antioqueñita Día y Noche del 21 de septiembre.
Lotería La Antioqueñita | Foto: Montaje de SEMANA

En Colombia, La Antioqueñita se mantiene como uno de los juegos de azar más emblemáticos y con mayor tradición. Este sorteo, que se lleva a cabo todos los días en el departamento de Antioquia, sigue captando la atención de miles de jugadores que confían en su suerte para llevarse grandes premios.

Este popular juego ofrece dos oportunidades diarias para participar: una en la mañana y otra en la tarde, lo que permite a los apostadores duplicar sus posibilidades de ganar.

Durante la jornada de este viernes, 12 de diciembre, se realizó el sorteo número 6191 de La Antioqueñita Día, también conocida como La Antioqueñita 1. En esta ocasión, el número ganador fue el 2109, acompañado por la balota ‘La Quinta’ número 6.

Resultados del sorteo 6191 La Antioqueñita Día

  • Número ganador: 2109
  • Quinta balota: 6
La Antioqueñita 1 - 12 de diciembre de 2025 - 10:00 AM [La Red Gana]

Por su parte, la versión vespertina del sorteo se celebra también este viernes a las 4:00 p. m., y puede verse en directo a través del canal de YouTube La Red Gana, donde los resultados se publican de inmediato para consulta de los jugadores.

Resultado del sorteo 6192 – La Antioqueñita Tarde

  • Número ganador: pendiente
  • Quinta balota: pendiente
Antioqueñita 2 - 12 de diciembre de 2025 - 4:00 PM [La Red Gana]
A continuación, puede consultar los números ganadores de los tres sorteos anteriores tanto en la edición Día como en la Tarde:

La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 11 de diciembre de 2025: 5166 – Quinta balota: 0
  • Sorteo del 10 de diciembre de 2025: 9337 – Quinta balota: 1
  • Sorteo del 9 de diciembre de 2025: 7440 – Quinta balota: 1

La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 11 de diciembre de 2025: 5806 – Quinta balota: 3
  • Sorteo del 10 de diciembre de 2025: 0161 – Quinta balota: 1
  • Sorteo del 9 de diciembre de 2025: 1161 – Quinta balota: 0

El próximo sorteo de La Antioqueñita Día se realizará este sábado, 13 de diciembre, a las 10:00 a. m., con transmisión en vivo, como es costumbre.

