Lotería El Sinuano Día y Noche de hoy jueves, 11 de diciembre: consulte si se convirtió en ganador del nuevo sorteo

La Lotería El Sinuano Día y Noche continúa siendo uno de los juegos de azar más tradicionales y queridos de Colombia, especialmente en la región Caribe, donde goza de una gran base de seguidores que participan diariamente con la esperanza de obtener un premio millonario.

Este jueves, 11 de diciembre de 2025, se llevó a cabo el sorteo número 13.245 de El Sinuano Día, dejando como resultado el número ganador 9526, acompañado por la balota denominada La Quinta número 7. El resultado se conoció en horas de la tarde a través de las transmisiones oficiales, generando gran expectativa entre los jugadores habituales que siguen fielmente cada edición.

Lotería El Sinuano Día hoy, 11 de diciembre de 2025: números ganadores

Número ganador de cuatro cifras: 9526

Número ganador de cinco cifras: 95267

Resultados de los últimos cuatro sorteos de El Sinuano Día:

10 de diciembre de 2025: 8678

9 de diciembre de 2025: 4531

8 de diciembre de 2025: 1497

7 de diciembre de 2025: 9323

Lotería El Sinuano Noche hoy, 11 de diciembre de 2025: números ganadores

Número ganador de cuatro cifras: (Pendiente)

Número ganador de cinco cifras: (Pendiente)

El Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p.m.(hora colombiana), incluyendo domingos y festivos, mientras que la versión Sinuano Noche tiene lugar de lunes a sábado a las 10:30 p.m., y los domingos y festivos a las 8:30 p.m.

Los premios del Sinuano Día y Noche varían según la cantidad de cifras acertadas, lo que brinda múltiples oportunidades de ganar:

Quienes aciertan los cuatro números reciben 4.500 veces el valor apostado.

- Con tres aciertos, el jugador gana 400 veces lo invertido.

- Al obtener dos números, se gana 50 veces la apuesta realizada.