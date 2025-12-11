Suscribirse

LOTERÍAS

Lotería El Sinuano Día y Noche de hoy jueves, 11 de diciembre: consulte si se convirtió en ganador del nuevo sorteo

Los resultados del reciente juego salieron a la luz y arrojaron a un nuevo ganador.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
11 de diciembre de 2025, 9:23 p. m.
Sorteo 8 de septiembre de 2025
El Sinuano Día y Noche. | Foto: Montaje Semana

La Lotería El Sinuano Día y Noche continúa siendo uno de los juegos de azar más tradicionales y queridos de Colombia, especialmente en la región Caribe, donde goza de una gran base de seguidores que participan diariamente con la esperanza de obtener un premio millonario.

Contexto: Chontico Día y Noche: resultados ganadores del nuevo sorteo de hoy jueves, 11 de diciembre

Este jueves, 11 de diciembre de 2025, se llevó a cabo el sorteo número 13.245 de El Sinuano Día, dejando como resultado el número ganador 9526, acompañado por la balota denominada La Quinta número 7. El resultado se conoció en horas de la tarde a través de las transmisiones oficiales, generando gran expectativa entre los jugadores habituales que siguen fielmente cada edición.

Lotería El Sinuano Día hoy, 11 de diciembre de 2025: números ganadores

  • Número ganador de cuatro cifras: 9526
  • Número ganador de cinco cifras: 95267

Resultados de los últimos cuatro sorteos de El Sinuano Día:

Contexto: Antioqueñita Día y Tarde: estos fueron los números ganadores del jueves, 11 de diciembre

Lotería El Sinuano Noche hoy, 11 de diciembre de 2025: números ganadores

  • Número ganador de cuatro cifras: (Pendiente)
  • Número ganador de cinco cifras: (Pendiente)

El Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p.m.(hora colombiana), incluyendo domingos y festivos, mientras que la versión Sinuano Noche tiene lugar de lunes a sábado a las 10:30 p.m., y los domingos y festivos a las 8:30 p.m.

Los premios del Sinuano Día y Noche varían según la cantidad de cifras acertadas, lo que brinda múltiples oportunidades de ganar:

Quienes aciertan los cuatro números reciben 4.500 veces el valor apostado.

- Con tres aciertos, el jugador gana 400 veces lo invertido.

- Al obtener dos números, se gana 50 veces la apuesta realizada.

- Y con un solo acierto, el premio equivale a 5 veces el monto jugado.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Habló la madre de niña de tres años encontrada en un costal en la Guajira: “Cuando pregunté por la niña, ya no estaba”

2. ¿Qué hará EE. UU. con el petróleo confiscado? Nuevas sanciones golpean a Venezuela en medio de la escalada en el Caribe

3. Gustavo Petro dio vía libre a la extradición a Estados Unidos de alias Pipe Tuluá

4. Habla familiar de motociclista fallecido tras presunto ataque de un agente de tránsito en Cali: “Pedimos ayuda”

5. Destrozan en redes a Luis Gilberto Murillo por felicitar a María Corina Machado; le recuerdan su apoyo a Maduro

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Sinuano díaSinuano NocheLotería

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.