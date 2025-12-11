Suscribirse

Chontico Día y Noche: resultados ganadores del nuevo sorteo de hoy jueves, 11 de diciembre

Los números y las cifras beneficiadas darían una sorpresa a un posible jugador de esta jornada.

Redacción Loterías
11 de diciembre de 2025, 6:08 p. m.
Este jueves, 11 de diciembre de 2025, se llevó a cabo el sorteo de la Lotería Chontico Día, uno de los más seguidos por los apostadores que permanecen atentos tanto a su edición diurna, realizada a la 1:00 p. m., como a la nocturna, que se juega a las 8:00 p. m.

En esta oportunidad, correspondiente al sorteo 8276, el número favorecido fue el 3023, junto con la balota denominada “La Quinta”, marcada con el número 7.

Resultados de la Lotería Chontico Día este jueves, 11 de diciembre de 2025

Premio mayor: 3023 -7

  • Tres últimos: 023
  • Dos últimos: 23
  • Cifra completa: 3023
  • Último número: 7
Resultados de la Lotería Chontico Noche este jueves, 11 de diciembre de 2025

Premio mayor:

  • Tres últimos: 
  • Dos últimos: 
  • Cifra completa:
  • Último número: 

¿Cuándo será el próximo sorteo?

El siguiente sorteo se llevará a cabo el viernes 12 de diciembre, con sus horarios habituales: Chontico Día a la 1:00 p. m. y Chontico Noche a las 8:00 p. m.

Así opera el plan de premios de la Lotería Chontico

Para quienes ya participan en esta lotería, o para quienes desean probar suerte por primera vez, es fundamental conocer su estructura de premios.

Este sistema ofrece múltiples oportunidades de ganar, lo que la convierte en una de las alternativas más atractivas entre los apostadores del país.

El premio mayor se otorga a quienes acierten las cuatro cifras en el orden exacto, permitiendo multiplicar la apuesta por 4.500 veces, uno de los retornos más altos dentro de este tipo de juegos.

Los jugadores que logren acertar tres cifras recibirán un pago correspondiente a 400 veces el valor apostado. A su vez, quienes coincidan con dos cifras podrán obtener 50 veces su inversión, y aquellos que acierten una sola cifra recuperarán cinco veces el monto jugado.

