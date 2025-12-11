Chontico Día y Noche: resultados ganadores del nuevo sorteo de hoy jueves, 11 de diciembre

Este jueves, 11 de diciembre de 2025, se llevó a cabo el sorteo de la Lotería Chontico Día, uno de los más seguidos por los apostadores que permanecen atentos tanto a su edición diurna, realizada a la 1:00 p. m., como a la nocturna, que se juega a las 8:00 p. m.

En esta oportunidad, correspondiente al sorteo 8276, el número favorecido fue el 3023, junto con la balota denominada “La Quinta”, marcada con el número 7.

Resultados de la Lotería Chontico Día este jueves, 11 de diciembre de 2025

Premio mayor: 3023 -7

Tres últimos: 023

Dos últimos: 23

Cifra completa: 3023

Último número: 7

Resultados de la Lotería Chontico Noche este jueves, 11 de diciembre de 2025

Premio mayor:

Tres últimos:

Dos últimos:

Cifra completa:

Último número:

¿Cuándo será el próximo sorteo?

El siguiente sorteo se llevará a cabo el viernes 12 de diciembre, con sus horarios habituales: Chontico Día a la 1:00 p. m. y Chontico Noche a las 8:00 p. m.

Así opera el plan de premios de la Lotería Chontico

Para quienes ya participan en esta lotería, o para quienes desean probar suerte por primera vez, es fundamental conocer su estructura de premios.

Este sistema ofrece múltiples oportunidades de ganar, lo que la convierte en una de las alternativas más atractivas entre los apostadores del país.

El premio mayor se otorga a quienes acierten las cuatro cifras en el orden exacto, permitiendo multiplicar la apuesta por 4.500 veces, uno de los retornos más altos dentro de este tipo de juegos.