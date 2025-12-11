Antioqueñita Día y Tarde: estos fueron los números ganadores del jueves, 11 de diciembre

La lotería Antioqueñita es una de las apuestas más tradicionales de Colombia. Se sortea diariamente en dos ediciones, Día y Tarde, lo que brinda a sus jugadores más oportunidades de participar y optar por atractivos premios.

La mecánica de este juego de azar es bastante sencilla: cada apostador elige una combinación de cuatro cifras entre 0 y 9. A esta fórmula clásica se sumó recientemente la modalidad ‘La Quinta’, que incorpora una balota adicional y amplía las posibilidades de acceder a premios mayores.

Con esta dinámica, en el sorteo número 6189. de este jueves 11 de diciembre, la combinación ganadora fue 5166, acompañada por “La Quinta” balota número 0.

Resultados del sorteo 6189 – La Antioqueñita Día

Premio mayor: 5166- 0

Tres últimos números: 166

166 Dos últimos números: 66

66 Cifra completa: 5166 - 0

5166 - 0 Último número: 0

El próximo sorteo de La Antioqueñita Día se llevará a cabo el viernes, 12 de diciembre, a las 10:00 de la mañana y también podrá visualizarse en directo a través del canal de YouTube La Red Gana.

Resultados del sorteo 6189 – La Antioqueñita Tarde

Premio mayor:

Tres últimos números:

Dos últimos números:

Cifra completa:

Último número:

La Antioqueñita Tarde, también conocida como La Antioqueñita 2, se lleva a cabo a las 16:00 horas todos los días, incluyendo domingos y festivos.

Si se perdió los resultados de los más recientes sorteos de esta lotería, a continuación podrá encontrar un breve resumen de las últimas combinaciones ganadoras:

Sorteo del 10 de diciembre de 2025: 9337 – Quinta balota: 1

– Quinta balota: Sorteo del 9 de diciembre de 2025: 7440 – Quinta balota: 1

– Quinta balota: Sorteo del 8 de diciembre de 2025: 5302 – Quinta balota: 8

La Antioqueñita Tarde