Loterías

¿Será usted el nuevo millonario? Resultado del sorteo de La Antioqueñita Día y Tarde de este miércoles 10 de diciembre

Conozca cuáles fueron las combinaciones ganadoras de los más recientes sorteos de esta importante lotería de Antioquia.

Redacción Loterías
10 de diciembre de 2025, 3:30 p. m.
La Antioqueñita del domingo, 12 de octubre.
Resultados lotería La Antioqueñita | Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Este miércoles, 10 de diciembre, se celebró una nueva edición del sorteo de La Antioqueñita, en el cual se conoció un número ganador que pudo haber beneficiado a varios jugadores.

Reconocida como una de las loterías más populares del departamento, esta rifa se lleva a cabo dos veces al día: una en la jornada matutina y otra en la vespertina.

La dinámica del juego consiste en elegir cuatro números entre el 0 y el 9. No obstante, en fechas recientes se añadió una quinta balota, lo que incrementa las probabilidades de ganar premios de mayor valor para los participantes.

En el sorteo número 6187, realizado este lunes en la mañana, el número afortunado fue el 9337, y la quinta balota correspondió al 1.

Resultados del sorteo 6187 – La Antioqueñita Día

  • Número ganador: 9337
  • Quinta balota: 1
La Antioqueñita 1 - 10 de diciembre de 2025 - 10:00 AM [La Red Gana]

En cuanto a la edición de la tarde, esta se llevará a cabo este mismo día hacia las 4:00 p. m., con transmisión en vivo a través del canal de YouTube La Red Gana, lo que permite a los interesados seguir el resultado en tiempo real.

Resultado del sorteo 6188 – La Antioqueñita Tarde

  • Número ganador: pendiente
  • Quinta balota: pendiente
Antioqueñita 2 - 10 de diciembre de 2025 - 4:00 PM [La Red Gana]

El próximo sorteo de La Antioqueñita Día se llevará a cabo este jueves, 11 de diciembre, a las 10:00 de la mañana y también podrá visualizarse en directo.

Cabe destacar que, en Colombia, los juegos de azar como las loterías son supervisados por Coljuegos y ofrecen atractivos premios millonarios en sus diferentes modalidades.

Por si se perdió los más recientes sorteos, estos han sido los últimos tres resultados de esta importante lotería en sus dos versiones:

La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 9 de diciembre de 2025: 7440 – Quinta balota: 1
  • Sorteo del 8 de diciembre de 2025: 5302 – Quinta balota: 8
  • Sorteo del 7 de diciembre de 2025: 2367 – Quinta balota: 5

La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 9 de diciembre de 2025: 1161 – Quinta balota: 0
  • Sorteo del 8 de diciembre de 2025: 7252 – Quinta balota: 8
  • Sorteo del 7 de diciembre de 2025: 5171 – Quinta balota: 6

