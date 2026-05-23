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La Antioqueñita Día y Tarde: resultados oficiales para este sábado, 23 de mayo de 2026

Números ganadores para los dos sorteos que se llevaron a cabo a las 10:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, respectivamente.

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Redacción Loterías
23 de mayo de 2026 a las 10:10 a. m.
La Antioqueñita se jugó en sus dos horarios habituales
La Antioqueñita se jugó en sus dos horarios habituales Foto: Getty Images

La Antioqueñita se ha consolidado como uno de los productos con mayor frecuencia y arraigo popular en el país. Aunque su sede oficial está en la ciudad de Medellín, es muy popular en los demás departamentos de Colombia.

Este sábado, 23 de mayo de 2026, se llevó a cabo el sorteo en sus dos versiones habituales: La Antioqueñita Día (10:00 a. m.) y La Antioqueñita Tarde (4:00 p. m.).

Último sorteo de la Lotería de Risaralda: resultado ganador del premio mayor del viernes 22 de mayo de 2026

Estos fueron los números ganadores:

Resultados del sorteo 6515 – La Antioqueñita Día

  • Número ganador: 3834.
  • Quinta balota: 9.
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Resultados del sorteo 6516 – La Antioqueñita Tarde

  • Número ganador: pendiente.
  • Quinta balota: pendiente.
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La Antioqueñita se juega todos los días, de domingo a domingo, y estos fueron los resultados de los últimos sorteos:

La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 22 de mayo de 2026: 2926 – Quinta balota: 4.
  • Sorteo del 21 de mayo de 2026: 2078 – Quinta balota: 9.
  • Sorteo del 20 de mayo de 2026: 8892 – Quinta balota: 4.

La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 22 de mayo de 2026: 5525– Quinta balota: 3.
  • Sorteo del 21 de mayo de 2026: 1962 – Quinta balota: 2.
  • Sorteo del 20 de mayo de 2026: 2582 – Quinta balota: 9.

La Antioqueñita continuará con su programación habitual, por lo que este domingo, 24 de mayo de 2026, volverá a rodar con nuevos sorteos y la ilusión intacta de miles de apostadores en todo el país.