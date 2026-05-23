La Antioqueñita Día y Tarde: resultados oficiales para este sábado, 23 de mayo de 2026

La Antioqueñita se ha consolidado como uno de los productos con mayor frecuencia y arraigo popular en el país. Aunque su sede oficial está en la ciudad de Medellín, es muy popular en los demás departamentos de Colombia.

Este sábado, 23 de mayo de 2026, se llevó a cabo el sorteo en sus dos versiones habituales: La Antioqueñita Día (10:00 a. m.) y La Antioqueñita Tarde (4:00 p. m.).

Último sorteo de la Lotería de Risaralda: resultado ganador del premio mayor del viernes 22 de mayo de 2026

Estos fueron los números ganadores:

Resultados del sorteo 6515 – La Antioqueñita Día

Número ganador: 3834.

Quinta balota: 9.

Resultados del sorteo 6516 – La Antioqueñita Tarde

Número ganador: pendiente.

Quinta balota: pendiente.

La Antioqueñita se juega todos los días, de domingo a domingo, y estos fueron los resultados de los últimos sorteos:

La Antioqueñita Día

Sorteo del 22 de mayo de 2026: 2926 – Quinta balota: 4.

– Quinta balota: Sorteo del 21 de mayo de 2026: 2078 – Quinta balota: 9.

– Quinta balota: Sorteo del 20 de mayo de 2026: 8892 – Quinta balota: 4.

La Antioqueñita Tarde

Sorteo del 22 de mayo de 2026: 5525 – Quinta balota: 3.

– Quinta balota: Sorteo del 21 de mayo de 2026: 1962 – Quinta balota: 2.

– Quinta balota: Sorteo del 20 de mayo de 2026: 2582 – Quinta balota: 9.

La Antioqueñita continuará con su programación habitual, por lo que este domingo, 24 de mayo de 2026, volverá a rodar con nuevos sorteos y la ilusión intacta de miles de apostadores en todo el país.