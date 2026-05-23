Resultados de El Dorado, La Caribeña y El Paisita: jugaron este sábado, 23 de mayo

El Dorado, La Caribeña y El Paisita se pelean entre sí la atención de los apostadores en Colombia. Este sábado jugaron sus habituales sorteos y le cambiaron la vida a alguno de los afortunados ganadores.

Super Astro Luna: los números ganadores del sorteo del 22 de mayo de 2026

Estos son los resultados:

El Dorado Mañana

Premio mayor: 5084.

La quinta: 6.

El Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente.

La quinta: pendiente.

La Caribeña Día

Premio mayor: pendiente.

La Quinta: pendiente.

La Caribeña Noche

Premio mayor: pendiente.

La Quinta: pendiente.

El Paisita Día

Premio mayor: pendiente.

La Quinta: pendiente.

El Paisita Noche

Premio mayor: pendiente.

La Quinta: pendiente.

Un consejo para el buen apostador es revisar muy bien los resultados y estar pendiente de la transmisión oficial en los horarios previamente establecidos por cada lotería.

En Colombia hay múltiples sorteos todos los días y muchos de ellos llevan años de tradición que los han consolidado entre los jugadores.