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Resultados de El Dorado, La Caribeña y El Paisita: jugaron este sábado, 23 de mayo

Tres de los sorteos más importantes que se llevan a cabo en Colombia.

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Redacción Loterías
23 de mayo de 2026 a las 11:17 a. m.
La Caribeña, El Paisita y El Dorado de este 23 de mayo.
La Caribeña, El Paisita y El Dorado de este 23 de mayo. Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

El Dorado, La Caribeña y El Paisita se pelean entre sí la atención de los apostadores en Colombia. Este sábado jugaron sus habituales sorteos y le cambiaron la vida a alguno de los afortunados ganadores.

Super Astro Luna: los números ganadores del sorteo del 22 de mayo de 2026

Estos son los resultados:

El Dorado Mañana

  • Premio mayor: 5084.
  • La quinta: 6.
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El Dorado Tarde

  • Premio mayor: pendiente.
  • La quinta: pendiente.

La Caribeña Día

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

El Paisita Día

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

El Paisita Noche

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

Un consejo para el buen apostador es revisar muy bien los resultados y estar pendiente de la transmisión oficial en los horarios previamente establecidos por cada lotería.

En Colombia hay múltiples sorteos todos los días y muchos de ellos llevan años de tradición que los han consolidado entre los jugadores.