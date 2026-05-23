Resultados de El Dorado, La Caribeña y El Paisita: jugaron este sábado, 23 de mayo

El Dorado, La Caribeña y El Paisita se pelean entre sí la atención de los apostadores en Colombia. Este sábado jugaron sus habituales sorteos y le cambiaron la vida a alguno de los afortunados ganadores.
Super Astro Luna: los números ganadores del sorteo del 22 de mayo de 2026
Estos son los resultados:
El Dorado Mañana
- Premio mayor: 5084.
- La quinta: 6.
El Dorado Tarde
- Premio mayor: pendiente.
- La quinta: pendiente.
La Caribeña Día
- Premio mayor: pendiente.
- La Quinta: pendiente.
La Caribeña Noche
- Premio mayor: pendiente.
- La Quinta: pendiente.
El Paisita Día
- Premio mayor: pendiente.
- La Quinta: pendiente.
El Paisita Noche
- Premio mayor: pendiente.
- La Quinta: pendiente.
Un consejo para el buen apostador es revisar muy bien los resultados y estar pendiente de la transmisión oficial en los horarios previamente establecidos por cada lotería.
En Colombia hay múltiples sorteos todos los días y muchos de ellos llevan años de tradición que los han consolidado entre los jugadores.
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