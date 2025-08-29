Lotería
La Caribeña Día y Noche de este viernes, 29 de agosto: vea las balotas ganadoras del último sorteo hoy
Conozca los números que obtuvieron el premio mayor de este chance, que se sortea a las 2:30 p. m. y a las 10:30 p. m.
En Colombia, el universo de los juegos de azar es amplio y diverso, pensado para atraer a quienes disfrutan de este tipo de entretenimiento. Aparte de las tradicionales loterías como Baloto y las reconocidas de Bogotá, Boyacá, Cali y Valle, existen otras alternativas que brindan la posibilidad de alcanzar millonarios premios y mantener viva la emoción de cada sorteo.
Un ejemplo de ello es la lotería La Caribeña que se llevó a cabo este viernes, 29 de agosto de 2025 con los sorteos para quienes siguen de cerca este juego de azar. El primero en llevarse a cabo fue el que corresponde al Día, en el cual el número 2260 - 4 se llevó la fortuna de 1.500 millones de pesos.
Resultados sorteo 7153 de La Caribeña Día
- Número ganador: 2260.
- Quinta balota: 4.
Resultados sorteo 7154 de La Caribeña Noche
- Número ganador: pendiente.
- Quinta balota: pendiente.
Su constancia y dinamismo la han convertido en una de las opciones preferidas por quienes sueñan con cambiar su vida gracias a un golpe de suerte.
Uno de los mayores atractivos de este juego es la frecuencia de sus sorteos, realizados de lunes a sábado en dos momentos clave del día: 2:30 de la tarde y 10:30 de la noche. Esto no solo incrementa las oportunidades de gan.ar, sino que además permite a los seguidores disfrutar del evento en vivo a través de Telecaribe, con la facilidad de consultar los resultados en el portal Loterías de Hoy.
Y si la fortuna no acompaña en un sorteo, siempre hay una nueva oportunidad. La Caribeña ofrece la posibilidad de volver a intentarlo en la siguiente jornada, como la que tendrá lugar este sábado 30 de agosto, manteniendo la expectativa y la esperanza entre sus fieles participantes.
Resultados del sorteo anterior – 28 de agosto
La Caribeña Día
- Premio mayor: 6789
- La Quinta: 4
La Caribeña Tarde
- Premio mayor: 9654
- La Quinta: 1