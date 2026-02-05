Loterías

¿La fortuna estuvo de su lado? Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este 5 de febrero

Estas loterías forman parte del sistema de juegos autorizados en Colombia.

Redacción Loterías
5 de febrero de 2026, 3:59 p. m.
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 5 de febrero.
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 5 de febrero. Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

El Dorado, El Paisita y La Caribeña son loterías de carácter regional que operan mediante sorteos periódicos y cuentan con una amplia participación en distintas zonas del país. Todas funcionan bajo esquemas tradicionales de juego legal, con fechas establecidas y premios previamente definidos.

La primera se distingue por su continuidad y estabilidad en el mercado, lo que le ha permitido consolidar una base fiel de jugadores. Sus sorteos regulares atraen principalmente a quienes prefieren opciones confiables y de fácil acceso.

El Paisita, por su parte, sobresale por su dinámica ágil y su fuerte presencia en Antioquia. Su formato, orientado a ofrecer resultados rápidos, ha impulsado su popularidad entre los jugadores frecuentes.

Finalmente, La Caribeña mantiene una destacada presencia en la región Caribe, donde se ha posicionado como una alternativa habitual dentro de la oferta de juegos legales. Su enfoque regional y la constancia de sus sorteos la mantienen vigente entre los apostadores de la zona.

Dorado Mañana

  • Premio mayor: 6073.
  • La Quinta: 6.
Dorado Tarde

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

El Paisita Día

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

El Paisita Tarde

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

La Caribeña Día

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

