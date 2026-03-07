Loterías

La lotería de Medellín reveló los números ganadores que lo pudieron hacer millonario este viernes 6 de marzo

Este juego de azar premia a los colombianos cada viernes.

Redacción Loterías
7 de marzo de 2026, 5:54 a. m.
Una nueva jornada de azar dejó definidos los números ganadores en Medellín.
El sorteo número 4825 de la Lotería de Medellín, realizado este viernes 6 de marzo a las 11:00 p. m., entregó su premio mayor de $ 16.000 millones. La jornada, que hace parte de la tradición semanal de la entidad, volvió a captar la atención de jugadores en todo el país.

Así las cosas, las balotas revelaron:

  • Número ganador: 8857
  • Serie: 091
Además del premio mayor, el plan de premios incluyó atractivas sumas en diferentes categorías. Entre ellas:

  • Dos secos de $ 1.000 millones
  • Dos secos de $ 700 millones
  • Dos de $ 500 millones
  • 6 secos de $ 100 millones
  • 7 de $ 50 millones
  • 10 premios de $ 20 millones
  • 15 de $ 10 millones

Ello amplió las posibilidades de ganadores en todo el territorio nacional.

Noticias Destacadas