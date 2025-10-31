Suscribirse

La razón de ‘peso’ por la que debería jugar por los USD $400 millones del Powerball este sábado 1 de noviembre

Este sábado, el sorteo del Powerball despierta ilusión entre quienes sueñan con un giro inesperado en su vida.

Redacción Loterías
31 de octubre de 2025, 5:18 p. m.
El Powerball sigue siendo un imán para quienes buscan vivir un momento de emoción y esperanza.
Lotería Powerball | Foto: Composición de SEMANA con imágenes de Getty

Este sábado, 1 de noviembre, la lotería estadounidense Powerball pondrá en juego un premio extraordinario: $ 400 millones de dólares, equivalentes a más de 1,5 billones de pesos colombianos.

Para muchos colombianos, esta cifra puede ser más que suficiente para soñar con una vida completamente diferente y aunque el sorteo se realiza en Estados Unidos, participar desde Colombia es posible, gracias a plataformas de lotería en línea autorizadas que permiten comprar boletos oficiales sin salir de casa.

La posibilidad de cambiar de vida con un solo billete ha motivado que cada vez más personas en América Latina se interesen en esta lotería internacional. Además del atractivo económico, el Powerball es famoso por su dinámica simple y la emoción que genera con cada sorteo.

Cómo jugar y participar desde Colombia

Los colombianos pueden unirse a este sorteo a través de LottoExpress, una plataforma con licencia en la Unión Europea y operaciones en 20 países. Es el servicio líder en loterías en línea y la única opción legal para comprar boletos de Powerball desde Colombia.

Participar es rápido y sencillo, pues solo basta con registrarse y luego entrar a la sección de Powerball dentro de LottoExpress, elegir cinco números principales y un número adicional y presionar el botón “jugar”.

Dólares
La lotería estadounidense reúne a jugadores de todo el mundo en busca de un premio que promete cambiar destinos. | Foto: Getty Images

De acuerdo con la página de PowerBall: “Los ganadores del bote pueden optar por recibir su premio en forma de anualidad, abonada en 30 pagos escalonados a lo largo de 29 años, o de pago único. Ambas opciones de premio anunciadas están exentas de impuestos federales y jurisdiccionales”.

Contexto: Mujer confió su suerte a ChatGPT y se ganó la lotería: esto le preguntó a la IA para obtener el número ganador

Los jugadores pueden seleccionar sus números de manera manual o permitir que el sistema los elija al azar, los sorteos se realizan tres veces por semana: lunes, miércoles y sábado, a las 10:59 p. m., hora del este, desde el estudio de la Lotería de Florida, en Tallahassee.

x
La posibilidad de ganar mueve a personas de todas partes a soñar con un cambio radical en sus vidas. | Foto: Getty Images

El sorteo más reciente, del miércoles 29 de octubre, dejó los números 4:

  • 24 - 49 - 60 - 65 y la Powerball roja 1.

Cada sorteo ofrece una nueva oportunidad para que los participantes sueñen con llevarse el premio mayor y transformar su vida de manera inmediata, sin importar dónde se encuentren.

Con premios millonarios como este, la combinación de emoción, accesibilidad y legalidad convierte al Powerball en una apuesta que millones de personas alrededor del mundo no quieren dejar pasar este sábado.

