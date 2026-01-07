Loterías

¿La suerte estuvo con usted? Descubra los resultados del sorteo de La Antioqueñita Día y Tarde de este miércoles, 7 de enero

Conozca si su combinación fue la ganadora en el más reciente sorteo de La Antioqueñita.

Redacción Loterías
7 de enero de 2026, 3:10 p. m.
Este es el sorteo más reciente de esta importante lotería que se juega en Antioquia. Foto: Foto 1: Getty Images / Foto 2: La Antioqueñita

Este miércoles, 7 de enero, se llevó a cabo una nueva jornada del tradicional sorteo de La Antioqueñita, un juego que continúa generando gran expectativa entre los apostadores del departamento.

Con sus dos versiones —una en horas del día y otra en la tarde—, esta rifa volvió a atraer la atención de quienes confían en la suerte y en sus números de siempre.

Durante la jornada, el interés se mantuvo en alto, pues miles de jugadores suelen participar, esperando que sus combinaciones sean las ganadoras. Este popular juego de azar, que ya hace parte de la cultura antioqueña, sigue consolidándose como una de las alternativas favoritas dentro del mundo de las apuestas regionales.

El mecanismo consiste en elegir cuatro cifras entre el 0 y el 9. No obstante, en las ediciones más recientes se incorporó una quinta balota, lo que amplió las opciones de ganar y añadió un toque extra de emoción al sorteo.

En la edición 6243 de La Antioqueñita Día, correspondiente al sorteo matutino de este viernes, la combinación ganadora fue la 2765. Además, la quinta balota que salió fue la 9.

¿Ganó la lotería Cruz Roja este martes 6 de enero?: conozca los resultados del último sorteo

Resultados del sorteo 6243 – La Antioqueñita Día

  • Número ganador: 2765
  • Quinta balota: 9
YouTube video XbEu9B-DubI thumbnail

Por su parte, la versión de la tarde está programada para las 4:00 p. m., y como de costumbre, puede ser vista en vivo a través del canal oficial de YouTube La Red Gana.

Esta transmisión en directo se ha convertido en una de las herramientas más prácticas para que los jugadores verifiquen al instante los números ganadores.

Resultado del sorteo 6244– La Antioqueñita Tarde

  • Número ganador: pendiente
  • Quinta balota: pendiente
YouTube video ZZ9jzdd-X7k thumbnail
Lotería del Huila: vea los resultados de este martes, 6 de enero de 2026, sorteo 4737

El cronograma de sorteos continúa sin pausa: la próxima edición de La Antioqueñita Día se llevará a cabo este jueves, 8 de enero, a las 10:00 de la mañana.

Al igual que las anteriores, podrá seguirse en directo por internet, manteniendo así la emoción y el interés de los apostadores que buscan convertirse en los próximos ganadores.

Números ganadores de los tres últimos sorteos

La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 6 de enero de 2026: 3518 - Quinta balota: 8
  • Sorteo del 5 de enero de 2026: 4778 - Quinta balota: 0
  • Sorteo del 4 de enero de 2026: 5651 - Quinta balota: 6

La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 6 de enero de 2026: 1639 - Quinta balota: 1
  • Sorteo del 5 de enero de 2026: 7552 - Quinta balota: 8
  • Sorteo del 4 de enero de 2026: 3151 - Quinta balota: 0

