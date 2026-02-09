Loterías

¿La suerte estuvo de su lado? Consulte los resultados de La Antioqueñita Día y Tarde de este lunes, 9 de febrero

Descubra las combinaciones ganadoras del más reciente sorteo de este juego de azar.

Redacción Loterías
9 de febrero de 2026, 10:19 a. m.
Este es el sorteo más reciente de esta importante lotería que se juega en Antioquia.
Este es el sorteo más reciente de esta importante lotería que se juega en Antioquia.

Este lunes, 9 de febrero de 2026, se realizó una nueva jornada del tradicional sorteo de La Antioqueñita, un juego que continúa despertando gran expectativa entre los apostadores del departamento.

En su edición Día, la combinación ganadora fue 1896, acompañada por la balota denominada como ‘La Quinta’, la número 2.

La dinámica del juego es muy sencilla, pues consiste en escoger cuatro cifras entre el 0 y el 9, aunque en ediciones recientes se añadió una quinta balota, ampliando las posibilidades de premio y sumando un elemento adicional de emoción al sorteo.

Resultados de La Antioqueñita Día hoy, 9 de febrero de 2026

  • Número ganador: 1896.
  • Quinta balota: 2.

La Antioqueñita Día juega todos los días en los siguientes horarios:

  • Lunes a sábado a las 10:00 a. m.
  • Domingos y festivos a las 12:00 p.m.
YouTube video H8pQl4yPAF4 thumbnail

Resultados de La Antioqueñita Tarde hoy, 9 de febrero de 2026

  • Número ganador: pendiente.
  • Quinta balota: pendiente.

Este popular juego de azar, que se ha convertido en parte de la cultura antioqueña, sigue afianzándose como una de las opciones preferidas dentro de las apuestas regionales.

Los premios se dividen según la cantidad de aciertos que se obtengan con el resultado final del sorteo, por lo que se aconseja verificar según la fecha y versión de la lotería.

Si se perdió los resultados de los sorteos más recientes, a continuación encontrará un breve resumen de las últimas combinaciones ganadoras de La Antioqueñita en ambas versiones.

La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 3 de febrero de 2026: 5525 – Quinta balota: 7
  • Sorteo del 2 de febrero de 2026: 6186 – Quinta balota: 6
  • Sorteo del 1 de febrero de 2026: 7572 – Quinta balota: 5

La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 8 de febrero de 2026: 6149 – Quinta balota: 1
  • Sorteo del 7 de enero de 2026: 2481 – Quinta balota: 2
  • Sorteo del 6 de enero de 2026: 2472 – Quinta balota: 6

