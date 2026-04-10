De acuerdo con la página oficial de Super Astro, este es un juego de suerte y azar catalogado como novedoso, en el que el jugador podrá realizar apuestas desde $500 hasta $10.000.

La apuesta consiste en escoger un número de cuatro cifras y uno o todos los signos zodiacales.

Como es habitual, la expectativa giró en torno a la combinación ganadora, que puede representar importantes premios para quienes logran acertar tanto el número como el signo. Este tipo de sorteos se ha consolidado como uno de los más seguidos en Colombia, no solo porque hay un sorteo a diario, sino por la posibilidad de multiplicar considerablemente el valor apostado.

Y estos son los resultados de este viernes 10 de abril. Recuerde que todas las noches puede revisar en la página oficial de Astro Luna y por nuestro portal web.

El número ganador es: 6593

Los últimos tres dígitos: 593

Los últimos dos dígitos: 93

El signo zodiacal ganador es: Leo

Super Astro Sol del viernes 10 de abril: estos son los números ganadores

Ganadores Astro Luna 10 de abril del 2026

El Astro Luna continúa posicionándose como una de las opciones favoritas dentro de los juegos de azar para los colombianos, con una mecánica sencilla que combina azar y elección personal.

Miloto: números ganadores del viernes 10 de abril con un acumulado de 200 millones de pesos

Por si se lo perdió, estos fueron los resultados del jueves: