Loterías

¿Le pegó al premio gordo? Los resultados de la Lotería Chontico de este 20 de octubre de 2025

Los resultados de esta y todas las loterías se deben consultar a través de canales oficiales.

Redacción Loterías
20 de octubre de 2025, 6:56 p. m.
Resultado lotería Chontico día y noche del jueves 28 de agosto de 2025
Resultado lotería Chontico día y noche del lunes 20 de octubre de 2025 | Foto: Montaje SEMANA | Getty Images - YouTube: Resultados de Loterías y Chances en Colombia.

El deseo de alcanzar una fortuna millonaria continúa atrayendo a miles de colombianos hacia los juegos de azar, una actividad que ha crecido notablemente en los últimos años.

Uno de los sorteos que cada semana despierta mayor expectativa es el de la Lotería Chontico, especialmente en sus ediciones Chontico Día y Chontico Noche, donde cientos de apostadores depositan sus ilusiones.

Este lunes 20 de octubre se llevó a cabo el sorteo número 8.224, una nueva oportunidad para cambiar el destino. El número ganador fue el 5265, acompañado por la quinta balota, que correspondía al número 6.

Lotería Chontico
Resultado último sorteo Lotería Chontico | Foto: Montaje SEMANA con foto de Getty Images

Resultado de la Lotería Chontico Día del lunes 20 de octubre

Premio mayor: 5265 - 6

  • Tres últimos: 265
  • Dos últimos: 65
  • Cifra completa: 5265
  • Último número: 6
CHONTICO DÍA: Resultado CHONTICO DIA LUNES 20 de Octubre de 2025.

Próximo sorteo | Lotería Chontico

El próximo sorteo está programado para llevarse a cabo el martes 21 de octubre, en los horarios habituales de esta tradicional rifa.

Lotería Chontico: así es el plan de premios

El sistema de premios de la Lotería Chontico varía de acuerdo con la cantidad de cifras acertadas. El máximo galardón se lo llevan quienes logran atinar a las cuatro cifras exactas del número ganador, multiplicando su apuesta por 4.500.

Aquellos que aciertan tres cifras reciben un premio equivalente a 400 veces lo apostado. Si el jugador coincide con dos cifras, obtiene 50 veces su inversión, y con un solo número correcto, el retorno es de cinco veces el valor jugado.

La Lotería Chontico continúa consolidando su lugar entre las favoritas del público colombiano, alimentando semana tras semana la emoción y la esperanza de miles de jugadores en todo el país.

Resultado de la Lotería Chontico Noche del lunes 20 de octubre

Premio mayor: pendiente

  • Tres últimos: pendiente
  • Dos últimos: pendiente
  • Cifra completa: pendiente
  • Último número: pendiente
CHONTICO NOCHE: Resultado CHONTICO NOCHE del LUNES 20 de Octubre de 2025.

Últimos 3 resultados de la lotería Chontico

Últimos resultados del Chontico Día

  • 19 de octubre de 2025: 0559 - 6
  • 18 de octubre de 2025: 0950 - 1
  • 17 de octubre de 2025: 4301 - 1

Últimos resultados del Chontico Noche

  • 18 de octubre de 2025: 3903 - 0
  • 18 de octubre de 2025: 4625 - 1
  • 17 de octubre de 2025: 0502 - 7

