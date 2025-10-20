Loterías
¿Le pegó al premio gordo? Los resultados de la Lotería Chontico de este 20 de octubre de 2025
Los resultados de esta y todas las loterías se deben consultar a través de canales oficiales.
El deseo de alcanzar una fortuna millonaria continúa atrayendo a miles de colombianos hacia los juegos de azar, una actividad que ha crecido notablemente en los últimos años.
Uno de los sorteos que cada semana despierta mayor expectativa es el de la Lotería Chontico, especialmente en sus ediciones Chontico Día y Chontico Noche, donde cientos de apostadores depositan sus ilusiones.
Este lunes 20 de octubre se llevó a cabo el sorteo número 8.224, una nueva oportunidad para cambiar el destino. El número ganador fue el 5265, acompañado por la quinta balota, que correspondía al número 6.
Resultado de la Lotería Chontico Día del lunes 20 de octubre
Premio mayor: 5265 - 6
- Tres últimos: 265
- Dos últimos: 65
- Cifra completa: 5265
- Último número: 6
Próximo sorteo | Lotería Chontico
El próximo sorteo está programado para llevarse a cabo el martes 21 de octubre, en los horarios habituales de esta tradicional rifa.
Lotería Chontico: así es el plan de premios
El sistema de premios de la Lotería Chontico varía de acuerdo con la cantidad de cifras acertadas. El máximo galardón se lo llevan quienes logran atinar a las cuatro cifras exactas del número ganador, multiplicando su apuesta por 4.500.
Aquellos que aciertan tres cifras reciben un premio equivalente a 400 veces lo apostado. Si el jugador coincide con dos cifras, obtiene 50 veces su inversión, y con un solo número correcto, el retorno es de cinco veces el valor jugado.
La Lotería Chontico continúa consolidando su lugar entre las favoritas del público colombiano, alimentando semana tras semana la emoción y la esperanza de miles de jugadores en todo el país.
Resultado de la Lotería Chontico Noche del lunes 20 de octubre
Premio mayor: pendiente
- Tres últimos: pendiente
- Dos últimos: pendiente
- Cifra completa: pendiente
- Último número: pendiente
Últimos 3 resultados de la lotería Chontico
Últimos resultados del Chontico Día
- 19 de octubre de 2025: 0559 - 6
- 18 de octubre de 2025: 0950 - 1
- 17 de octubre de 2025: 4301 - 1
Últimos resultados del Chontico Noche
- 18 de octubre de 2025: 3903 - 0
- 18 de octubre de 2025: 4625 - 1
- 17 de octubre de 2025: 0502 - 7