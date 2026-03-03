Loterías

¿Lo conoce? Este es el nuevo millonario de Colombia: resultados de la Lotería del Huila

Este es el número ganador del premio mayor de la Lotería del Huila.

Siga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
3 de marzo de 2026, 11:02 p. m.
Este fue el ganador del más reciente sorteo de la Lotería del Huila
Este fue el ganador del más reciente sorteo de la Lotería del Huila Foto: Imagen de la Lotería del Huila

En la noche de este martes, 3 de marzo, se llevó a cabo el más reciente sorteo de la Lotería del Huila, la cual es una de las que entrega una de las mayores cantidades de premios secos.

El sorteo inició como de costumbre, a las 10:30 p. m., pero no fue sino hasta las 11:00 p. m. que se conoció que el número ganador fue el 8305 de la serie 161 y el poseedor de dicho billete se convirtió en el nuevo millonario de Colombia.

YouTube video 6vWP4swRBzU thumbnail

Sin embargo, si no fue el ganador de este importante sorteo, aún tiene muchas posibilidades de ganar alguno de los premios secos de Lotería del Huila.

En esta ocasión se entregaron 15 premios secos de 10 millones de pesos, 10 premios secos de 20 millones de pesos, un premio seco de 60 millones de pesos y otro más de 100 millones de pesos.

Un total de 27 premios secos, pero de igual forma, la Lotería del Huila entrega los premios “Super Opita”, los cuales se entregan por acertar el número ganador, pero sin la serie, y el “Gana Fijo”, que corresponde a acertar 4 cifras sin serie.

En dado caso de presentar alguna duda con alguno de los premios, se recomienda acudir a la página web oficial de la Lotería del Huila, en donde puede digitar los números de su boleta y el sistema le arrojará si es el ganador de alguno de los premios.

