Los números con los que puede ser millonario hoy: resultado de la Lotería del Meta el miércoles 3 de diciembre

Los colombianos pueden apostar en este juego todos los miércoles.

Redacción Loterías
4 de diciembre de 2025, 3:37 a. m.
Lotería del Meta - 1 de octubre de 2025.
Lotería del Meta | Foto: Grande: Getty Images / Pequeño: logo Lotería del Meta.

Hoy, 3 de diciembre, se jugó el sorteo 3275 de la Lotería del Meta a las 10:30 de la noche, como es habitual.

Para esta jornada, el número ganador es: 6624 de la serie: 029

Sorteo de la Lotería del Meta - miércoles 3 de diciembre

Número ganador: 6624

Serie: 029

Esta es una de las loterías más populares del territorio colombiano. Cada semana, cientos de personas prueban su suerte para poder llevarse millones de dólares, en caso de acertar a los números de las balotas, junto con las tres cifras de la serie.

Para participar, los jugadores deben adquirir un tiquete en algunos de los puntos físicos autorizados. En este, eligen cuatro números entre el 0 y el 9, y una serie de tres dígitos. También tienen la opción de permitir que el sistema genere una combinación aleatoria.

Los premios para la Lotería del Meta son los siguientes:

  • Premio mayor $ 1.800.000.000
  • 1 seco: $ 300.000.000
  • 1 seco: $ 200.000.000
  • 3 secos: $ 100.000.000
  • 7 secos: $ 50.000.000
  • 10 secos: $ 20.000.000
  • 20 secos: $ 10.000.000

