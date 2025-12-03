Loterías
Los números con los que puede ser millonario hoy: resultado de la Lotería del Meta el miércoles 3 de diciembre
Los colombianos pueden apostar en este juego todos los miércoles.
Hoy, 3 de diciembre, se jugó el sorteo 3275 de la Lotería del Meta a las 10:30 de la noche, como es habitual.
Para esta jornada, el número ganador es: 6624 de la serie: 029
Sorteo de la Lotería del Meta - miércoles 3 de diciembre
Número ganador: 6624
Serie: 029
Esta es una de las loterías más populares del territorio colombiano. Cada semana, cientos de personas prueban su suerte para poder llevarse millones de dólares, en caso de acertar a los números de las balotas, junto con las tres cifras de la serie.
Para participar, los jugadores deben adquirir un tiquete en algunos de los puntos físicos autorizados. En este, eligen cuatro números entre el 0 y el 9, y una serie de tres dígitos. También tienen la opción de permitir que el sistema genere una combinación aleatoria.
Los premios para la Lotería del Meta son los siguientes:
- Premio mayor $ 1.800.000.000
- 1 seco: $ 300.000.000
- 1 seco: $ 200.000.000
- 3 secos: $ 100.000.000
- 7 secos: $ 50.000.000
- 10 secos: $ 20.000.000
- 20 secos: $ 10.000.000