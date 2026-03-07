Lotería Chontico: conozca el resultado de los sorteos día y noche de este sábado, 7 de marzo

La Lotería Chontico es uno de los juegos de azar más populares en Colombia, reconocido por sus sorteos diarios en las modalidades de día y noche, lo que incrementa las oportunidades de ganar para los participantes. Este juego forma parte de las actividades de la Lotería del Valle, entidad encargada de la administración y supervisión del sorteo en el país.

Los resultados se publican después de cada sorteo y pueden consultarse en los canales oficiales y en plataformas especializadas en juegos de azar.

Chontico Día

Premio mayor: 3729.

La Quinta: 8.

Chontico Noche

Premio mayor: pendiente.

La Quinta: pendiente.

Participar es un proceso sencillo, ya que los ciudadanos solo deben elegir un número dentro del rango permitido y adquirir el boleto en los puntos de venta autorizados. La frecuencia diaria del sorteo es una de las razones por las que muchos jugadores prefieren esta lotería, pues permite probar suerte sin tener que esperar los sorteos semanales.

Finalmente, se recomienda verificar siempre los resultados en fuentes oficiales para evitar confusiones o información incorrecta. La transparencia y la consulta de datos confiables son aspectos fundamentales al momento de revisar los sorteos de la Lotería Chontico, tanto en su modalidad de día como de noche.