Suscribirse

Loterías

Lotería Chontico Día y Noche: resultados del último sorteo, el 8151 del 8 de agosto

Acá puede descubrir si ganó el premio mayor de la Lotería Chontico en el sorteo de hoy.

Redacción Loterías
8 de agosto de 2025, 6:30 p. m.
Lotería Chontico
Lotería Chontico | Foto: Chontico

Este viernes 8 de agosto de 2025, se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Lotería Chontico. En su edición Día, el resultado del sorteo 8151 fue 0547 y la quinta balota fue el número 6.

Resultado del Chontico Día

Premio mayor: 0547 - 6

  • Tres últimos: 547
  • Dos últimos: 47
  • Cifra completa: 0547
  • Último número: 6

Este es el video compartido con los resultados del sorteo del 8 de agosto de 2025:

CHONTICO DÍA: Resultado CHONTICO DIA VIERNES 08 de Agosto de 2025.

Resultado del Chontico Noche

Premio mayor: pendiente

  • Tres últimos: pendiente
  • Dos últimos: pendiente
  • Cifra completa: pendiente
  • Último número: pendiente

Este es el video compartido con los resultados del sorteo del 8 de agosto de 2025:

CHONTICO NOCHE: Resultado CHONTICO NOCHE del VIERNES 08 de Agosto de 2025.

Números ganadores de los últimos tres sorteos de la Lotería del Chontico

Edición Día

  • 7 de agosto de 2025: número 1144
  • 6 de agosto de 2025: número 2963
  • 5 de agosto de 2025: número 4169

Edición Noche

  • 7 de agosto de 2025: número 4210
  • 6 de agosto de 2025: número 6582
  • 5 de agosto de 2025: número 7651

El próximo sorteo de la Lotería del Chontico se jugará el sábado 9 de agosto de 2025 en sus dos horarios habituales: a la 1:00 p. m. (edición día) y a las 8:00 p. m. (edición noche). Los resultados podrán ser consultados a través de los canales oficiales del sorteo.

Lo más leído

1. Oficializan adiós en el Bayern Múnich de Luis Díaz: se confirmó lo que todos esperaban
2. Exmilitar de EE. UU. da polémica contraoferta tras anuncio de recompensa por Maduro y estallaron las redes sociales
3. Luis Díaz marcó golazo en el calentamiento con Bayern Múnich: este es el video de cómo la clavó en el ángulo

El plan de premios de la Lotería del Chontico

  • Premio mayor: si se aciertan las cuatro cifras del número ganador, podrá llevarse hasta 4.500 veces lo apostado.
  • Premio menor: si se aciertan las tres últimas cifras, se recibe un premio de 400 pesos por cada peso apostado.
  • También hay premios para quienes acierten los dos primeros o los dos últimos números.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Gustavo Petro anunció que iniciaron conversaciones de paz con el Clan del Golfo “por fuera de Colombia”

2. Esto sería en pesos colombianos la recompensa que ofrece Estados Unidos por Nicolás Maduro

3. La Segura preocupó con un video de su bebé en urgencias. Esta es la razón por la que tuvieron que ir a la clínica

4. Tomás Uribe acusó a Iván Cepeda de estar “obsesionado” con eliminar a la oposición

5. Santa Fe vs. Millonarios: Dimayor dio su veredicto y confirmó si se aplaza el clásico

LEER MENOS

Noticias relacionadas

LoteríasLoterías de hoychonticoColjuegosJuegos de azar

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.