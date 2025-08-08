Este viernes 8 de agosto de 2025, se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Lotería Chontico. En su edición Día, el resultado del sorteo 8151 fue 0547 y la quinta balota fue el número 6.

Resultado del Chontico Día

Premio mayor: 0547 - 6

Tres últimos: 547

Dos últimos: 47

Cifra completa: 0547

Último número: 6

Este es el video compartido con los resultados del sorteo del 8 de agosto de 2025:

Resultado del Chontico Noche

Premio mayor: pendiente

Tres últimos: pendiente

Dos últimos: pendiente

Cifra completa: pendiente

Último número: pendiente

Este es el video compartido con los resultados del sorteo del 8 de agosto de 2025:

Números ganadores de los últimos tres sorteos de la Lotería del Chontico

Edición Día

7 de agosto de 2025: número 1144

6 de agosto de 2025: número 2963

5 de agosto de 2025: número 4169

Edición Noche

7 de agosto de 2025: número 4210

6 de agosto de 2025: número 6582

5 de agosto de 2025: número 7651

El próximo sorteo de la Lotería del Chontico se jugará el sábado 9 de agosto de 2025 en sus dos horarios habituales: a la 1:00 p. m. (edición día) y a las 8:00 p. m. (edición noche). Los resultados podrán ser consultados a través de los canales oficiales del sorteo.

El plan de premios de la Lotería del Chontico

Premio mayor: si se aciertan las cuatro cifras del número ganador, podrá llevarse hasta 4.500 veces lo apostado.

si se aciertan las cuatro cifras del número ganador, podrá llevarse hasta Premio menor: si se aciertan las tres últimas cifras, se recibe un premio de 400 pesos por cada peso apostado.

si se aciertan las tres últimas cifras, se recibe un premio de También hay premios para quienes acierten los dos primeros o los dos últimos números.