Suscribirse

Loterías

Lotería Chontico Día y Noche: resultados del último sorteo, el 8155 del 12 de agosto

Acá puede descubrir si ganó el premio mayor de la Lotería Chontico en el sorteo de hoy.

Redacción Loterías
12 de agosto de 2025, 7:28 p. m.
Lotería Chontico
Lotería Chontico | Foto: Chontico

Este martes, 12 de agosto de 2025, se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Lotería Chontico. En su edición Día, el resultado del sorteo 8155 fue 3921 y la quinta balota fue el número 5.

Resultado del Chontico Día

Premio mayor: 3921- 5

  • Tres últimos: 921
  • Dos últimos: 21
  • Cifra completa: 3921
  • Último número: 5

Este es el video compartido con los resultados del sorteo del 12 de agosto de 2025:

CHONTICO DÍA: Resultado CHONTICO DIA MARTES 12 de Agosto de 2025.

Resultado del Chontico Noche

Premio mayor: pendiente

  • Tres últimos: pendiente
  • Dos últimos: pendiente
  • Cifra completa: pendiente
  • Último número: pendiente

Este es el video compartido con los resultados del sorteo del 12 de agosto de 2025:

CHONTICO NOCHE: Resultado CHONTICO NOCHE del MARTES 12 de Agosto de 2025.

Números ganadores de los últimos tres sorteos de la Lotería del Chontico

Edición Día

  • 11 de agosto de 2025: número 6214 (Quinta-2)
  • 10 de agosto de 2025: número 8334 (Quinta-2)
  • 9 de agosto de 2025: número 2841 (Quinta-2)

Edición Noche

  • 11 de agosto de 2025: número 3014 (Quinta-1)
  • 10 de agosto de 2025: número 2864 (Quinta-0)
  • 9 de agosto de 2025: número 4190 (Quinta-1)

El próximo sorteo de la Lotería del Chontico se jugará el miércoles 13 de agosto de 2025 en sus dos horarios habituales: a la 1:00 p. m. (edición día) y a las 8:00 p. m. (edición noche). Los resultados podrán ser consultados a través de los canales oficiales del sorteo.

Lo más leído

1. Polémica en el Ministerio de Defensa: abogada graduada hace dos años ocupará el viceministerio más importante

El plan de premios de la Lotería del Chontico

  • Premio mayor: si se aciertan las cuatro cifras del número ganador, podrá llevarse hasta 4.500 veces lo apostado.
  • Premio menor: si se aciertan las tres últimas cifras, se recibe un premio de 400 pesos por cada peso apostado.
  • También hay premios para quienes acierten los dos primeros o los dos últimos números.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Camilo Cifuentes, el ‘influencer’ que ayuda a las personas de forma anónima, reveló delicado problema

2. Andrés Sandoval, actor de ‘La reina del flow’ y ‘Rosario tijeras’ lleva 4 meses sin ver a sus hijos y dejó contundente mensaje

3. Estas son las zonas donde bajaron los precios para comprar una casa en EE. UU.

4. Subastan los guantes manchados de sangre del expresidente Lincoln y se venden por una suma millonaria

5. Investigan posible participación del ELN en el crimen del senador Miguel Uribe Turbay

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Loterías de hoychonticoColjuegosJuegos de azar

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.