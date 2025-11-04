Lotería Cruz Roja: lea los resultados de este 4 de noviembre de 2025; puede ser el gran ganador

Este martes 4 de noviembre de 2025 se celebró el sorteo número 3125 de la Lotería de la Cruz Roja, con un premio mayor de 8.000 millones de pesos colombianos.

Resultados del sorteo 3126 de la lotería de la Cruz Roja

Premio mayor de 8.000 millones de pesos.

El número ganador del premio mayor fue el 9110, correspondiente a la serie 026.

Además del premio mayor, se entregaron diversos premios “secos” en diferentes montos, para ampliar las oportunidades de ganar a los apostadores.

Resultados de los últimos sorteos

Estos han sido los ganadores de los últimos 3 sorteos de la Cruz Roja

28 de octubre de 2025: 9882, serie 227.

21 de octubre de 2025: 5703, serie 093.

14 de octubre de 2025: 4636, serie 225.

7 de octubre de 2025: 9865, serie 096.

¿Cuándo es el próximo sorteo?

El próximo sorteo se jugará el martes, 11 de noviembre, a partir de las 10:55 de la noche La transmisión habitual es por el Canal Uno a partir de las 10:55 de la noche, hora en que suele comenzar la celebración del sorteo.

Al participar en la Lotería de la Cruz Roja, los colombianos contribuyen también con una causa social: una parte de los recursos recaudados está destinada al trabajo humanitario de la Cruz Roja Colombiana. Este componente solidario suele utilizarse como argumento de confianza en la compra del billete.

Además, la lotería se realiza cada martes (si no es día festivo) y cuenta con reglas claras: billetes completos o fracciones, numeración y serie, y canales oficiales para verificación de ganadores.