Suscribirse

Loterías

Lotería de Bogotá, resultado sorteo 2807 del 21 de agosto de 2025

Descubra si ganó el premio mayor de la Lotería de Bogotá en el sorteo 2808 que juega todos los jueves en la noche.

Redacción Loterías Revista Semana

Redacción Loterías Revista Semana

Semana entrega el mejor análisis y opinión de los hechos y noticias más importantes de Colombia y el mundo.

22 de agosto de 2025, 3:41 a. m.
La suerte volvió con el sorteo 2803 de la Lotería de Bogotá.
El sorteo 2803 dejó un nuevo ganador en la Lotería de Bogotá. | Foto: Getty - Lotería de Bogotá

Bogotá, jueves 21 de agosto de 2025. El día jueves, 14 de agosto de 2025, se llevó a cabo el sorteo 2807 de la Lotería de Bogotá y el número ganador para el premio mayor de $14.000 millones fue el 9915 de la serie 416.

Resultados del sorteo 2807 de la Lotería de Bogotá

Premio mayor de $14.000 millones

  • Número 9915 de la serie 416.

Esta es la imagen oficial compartida por la Lotería de Bogotá con los resultados del sorteo 2807 publicada en sus redes sociales:

YouTube video player

Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería de Bogotá

  • Sorteo del 14 de agosto de 2025: número 9091 de la serie 436
  • Sorteo del 6 de agosto de 2025: número 3158 de la serie 083
  • Sorteo del 31 de julio de 2025: número 7404 de la serie 452

El próximo sorteo de la Lotería de Bogotá se jugará el jueves 21 de agosto de 2025 a las 10:25 p.m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión y radio, y los resultados se pueden consultar en la página web de la Lotería de Bogotá.

El plan de premios de la Lotería de Bogotá es el siguiente:

  • Premio Mayor: $14.000′000.000
  • 1 Premio Esmeralda: $1.000 millones
  • 1 Premio Monserrate: $300 millones
  • 2 Premios Cafeteros: $100 millones
  • 4 Premios Orquídeas: $50 millones
  • 5 Premios Cordilleras: $20 millones
  • 30 Premios Típicos: $10 millones

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. La novia de La Liendra, Dani Duke, reaccionó a la radical decisión del influencer y dejó clara su opinión

2. Vicky Dávila hace una petición al presidente Donald Trump por la grave situación de orden público en Colombia

3. Desafío Siglo XXI: Rosa no ocultó disgusto y explotó contra Rata; no se guardó nada

4. Pasajeros graban aterrador momento a bordo: parte del ala se desprende y genera caos en pleno vuelo

5. ¿Indulto en camino? Erik y Lyle Menéndez enfrentan nuevo revés en su libertad condicional

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Lotería de BogotáResultados LoteríaColjuegosJuegos de azar

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.