Lotería de Bogotá, resultado sorteo 2807 del 21 de agosto de 2025
Descubra si ganó el premio mayor de la Lotería de Bogotá en el sorteo 2808 que juega todos los jueves en la noche.
Redacción Loterías Revista Semana
Bogotá, jueves 21 de agosto de 2025. El día jueves, 14 de agosto de 2025, se llevó a cabo el sorteo 2807 de la Lotería de Bogotá y el número ganador para el premio mayor de $14.000 millones fue el 9915 de la serie 416.
Resultados del sorteo 2807 de la Lotería de Bogotá
Premio mayor de $14.000 millones
- Número 9915 de la serie 416.
Esta es la imagen oficial compartida por la Lotería de Bogotá con los resultados del sorteo 2807 publicada en sus redes sociales:
Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería de Bogotá
- Sorteo del 14 de agosto de 2025: número 9091 de la serie 436
- Sorteo del 6 de agosto de 2025: número 3158 de la serie 083
- Sorteo del 31 de julio de 2025: número 7404 de la serie 452
El próximo sorteo de la Lotería de Bogotá se jugará el jueves 21 de agosto de 2025 a las 10:25 p.m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión y radio, y los resultados se pueden consultar en la página web de la Lotería de Bogotá.
El plan de premios de la Lotería de Bogotá es el siguiente:
- Premio Mayor: $14.000′000.000
- 1 Premio Esmeralda: $1.000 millones
- 1 Premio Monserrate: $300 millones
- 2 Premios Cafeteros: $100 millones
- 4 Premios Orquídeas: $50 millones
- 5 Premios Cordilleras: $20 millones
- 30 Premios Típicos: $10 millones
Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.