Suscribirse

Loterías

Lotería de Boyacá: estos son los números ganadores del sorteo del 1 de noviembre de 2025

Este sábado se llevó a cabo un nuevo sorteo, el cual arrojó la cifra ganadora.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Loterías
2 de noviembre de 2025, 11:06 a. m.
La lotería jugó este sábado, 11 de octubre
La lotería jugó este sábado 1 de noviembre. | Foto: Redes sociales/Getty images/Montaje:Semana

Cada noche, miles de apostadores en Colombia siguen con atención las transmisiones en vivo de los sorteos que revelan a los nuevos ganadores de las loterías y juegos de azar del país.

Muchos apuestan por cifras y números de la suerte, esperando quedarse con el premio mayor de cada sorteo.

El sábado 1 de noviembre se llevó a cabo el sorteo número 4596 de la Lotería de Boyacá, una de las más tradicionales del territorio nacional, que ofrecía un premio mayor de 15.000 millones de pesos.

Resultados del sorteo 4596 de la Lotería de Boyacá

Número ganador del premio de 15.000 millones de pesos:

  • Número: 5119
  • Serie: 363

Últimos sorteos ganadores de la Lotería de Boyacá

Los últimos sorteos de la Lotería de Boyacá han sido:

  • Sorteo del 18 de octubre de 2025: número 1269 de la serie 263.
  • Sorteo del 11 de octubre de 2025: número 4275 de la serie 069.
  • Sorteo del 4 de octubre de 2025: número 2138 de la serie 169.
Lotería de Boyacá
Consulte los números ganadores del sorteo de este sábado en la Lotería de Boyacá. | Foto: Lotería de Boyacá

Además del premio principal, esta lotería incluye una amplia gama de secos y premios secundarios, que brindan la posibilidad de que varios jugadores resulten ganadores, manteniendo viva la ilusión de quienes semana a semana confían en su suerte.

Plan de premios: múltiples oportunidades de ganar

  • Premio Mayor: $15.000 millones
  • Premio Fortuna: $1.000 millones
  • Premio Alegría: $300 millones
  • Premio Ilusión: $100–300 millones
  • Premios Berraquera: 4 premios de $50 millones cada uno
  • Premios Optimismo: $20 millones cada uno para 15 ganadores
  • Premios Valentía: $10 millones (36 secos)

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Shakira conquistó a Bogotá con despliegue de facetas y despidió su concierto con amoroso mensaje: “Esta noche y siempre somos uno”

2. Rusia confirma contacto con régimen de Maduro en plenas tensiones con Estados Unidos y advierte: “Tenemos diversas obligaciones”

3. Que no lo engañen: estas son las únicas razones por las que el ICE lo podría detener

4. Tembló en Colombia: sismo de magnitud 4,2 se sintió en Santander y Boyacá la madrugada de este 2 de noviembre

5. Conmoción en México: atacan a balazos a un alcalde en pleno evento público; video registró sus últimos momentos de vida

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Lotería de BoyacáLoterías Colombia hoyLoterías de hoy

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.